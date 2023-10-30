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Италия доставила в Египет первую партию гумпомощи для сектора Газа
Италия доставила в Египет первую партию гумпомощи для сектора Газа - РИА Новости, 30.10.2023
Италия доставила в Египет первую партию гумпомощи для сектора Газа
Самолет с гуманитарной помощью Италии для населения сектора Газа приземлился в аэропорту египетского города Эль-Ариш, сообщило в понедельник вечером МИД Италии. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T20:43
2023-10-30T20:43
2023-10-30T21:07
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РИМ, 30 окт – РИА Новости. Самолет с гуманитарной помощью Италии для населения сектора Газа приземлился в аэропорту египетского города Эль-Ариш, сообщило в понедельник вечером МИД Италии. "Это первый из двух гуманитарных рейсов, организованных ВВС по указанию министра (обороны Гуидо) Крозетто, содержимое которого будет доставлено посольством Италии в Египте египетскому Красному Полумесяцу. Он займется последующим распределением этих грузов с предметами первой необходимости", - говорится в заявлении министерства. В понедельник Крозетто заявил, что гуманитарная помощь будет перевезена в Газу через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Он также сообщил, что несколько военных кораблей уже готовы доставить другие грузы с гуманитарной помощью для населения, затронутого конфликтом на Ближнем Востоке, когда это станет возможным по соображениям безопасности. Ранее пресс-служба Совета министров Италии сообщила, что в минувшие дни в районе Кипра размещен патрульный корабль, который способен быстро достичь побережья в районе Израиля и сектора Газа. Корабль готов погрузить гуманитарный груз с логистической базы ООН в Бриндизи, который поступит на Кипр рейсами ВВС Италии.
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
https://ria.ru/20231018/gaza-1903662884.html
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в мире, италия, египет, кипр, красный полумесяц, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Италия, Египет, Кипр, Красный полумесяц, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Италия доставила в Египет первую партию гумпомощи для сектора Газа
Италия отправила в Египет самолет с гумпомощью для населения сектора Газа