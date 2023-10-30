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Пашинян заявил о готовности Армении к открытию границы с Турцией - РИА Новости, 30.10.2023
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10:24 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/granitsy-1906094898.html
Пашинян заявил о готовности Армении к открытию границы с Турцией
Пашинян заявил о готовности Армении к открытию границы с Турцией - РИА Новости, 30.10.2023
Пашинян заявил о готовности Армении к открытию границы с Турцией
Армения готова к открытию границы с Турцией для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов, заявил армянский премьер Никол Пашинян. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T10:24
2023-10-30T10:24
в мире
турция
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 30 окт - РИА Новости. Армения готова к открытию границы с Турцией для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов, заявил армянский премьер Никол Пашинян. "Надеюсь на реализацию договоренностей... с Турцией. Они касаются открытия сухопутной границы для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов. Армения провела большую работу по переоснащению (пограничного - ред.) КПП "Маргара" и уже готова к этим процессам (открытию границы - ред)", - сказал Пашинян, представляя в парламенте проект бюджета 2024 года. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.
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в мире, турция, армения, никол пашинян
В мире, Турция, Армения, Никол Пашинян
Пашинян заявил о готовности Армении к открытию границы с Турцией

Пашинян: Армения готова к открытию границы с Турцией для граждан третьих стран

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 30 окт - РИА Новости. Армения готова к открытию границы с Турцией для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов, заявил армянский премьер Никол Пашинян.
«
"Надеюсь на реализацию договоренностей... с Турцией. Они касаются открытия сухопутной границы для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов. Армения провела большую работу по переоснащению (пограничного - ред.) КПП "Маргара" и уже готова к этим процессам (открытию границы - ред)", - сказал Пашинян, представляя в парламенте проект бюджета 2024 года.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.
Здание Министерства иностранных дел Армении - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В МИД Армении оценили заявление Пашиняна об отношениях с Евросоюзом
18 октября, 15:06
 
В миреТурцияАрменияНикол Пашинян
 
 
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