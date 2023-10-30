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Озвучены гонорары звезд на предстоящие новогодние праздники - РИА Новости, 30.10.2023
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Шоубиз
 
13:27 30.10.2023 (обновлено: 13:39 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/gonorary-1906143703.html
Озвучены гонорары звезд на предстоящие новогодние праздники
Озвучены гонорары звезд на предстоящие новогодние праздники - РИА Новости, 30.10.2023
Озвучены гонорары звезд на предстоящие новогодние праздники
Гонорары звезд на предстоящие новогодние праздники раскрыл в интервью "Вечерней Москве" организатор концертов Табриз Шахиди. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:27
2023-10-30T13:39
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Гонорары звезд на предстоящие новогодние праздники раскрыл в интервью "Вечерней Москве" организатор концертов Табриз Шахиди.По его словам, за один вечер на корпоративе артист может получить от 5 до 15 миллионов рублей. Цена повышается, чем ближе дата мероприятия к 31 декабря.Самые высокие доходы — от 7 до 10 миллионов рублей — получают звезды такого уровня, как Полина Гагарина, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Баста. Стандартный концерт артиста длится около 45 минут.За суммы от 3,5 до 5 миллионов рублей выступают звезды 1990-2000-х годов: Леонид Агутин, Михаил Шуфутинский, "Руки Вверх!", "Иванушки International", Жанна Агузарова и другие.Молодые артисты 'страды, такие как Zivert, SHAMAN и Анна Асти, зарабатывают за выступление до пяти миллионов рублей. Причем в прошлом году, по словам организатора, эта сумма была на порядок ниже — три миллиона. У Клавы Коки, Дмитрия Маликова, Лолиты, Сосо Павлиашвили и Ирины Дубцовой стоимость появления на сцене варьируется от двух до трех миллионов.Новогодние корпоративы позволяют заработать не только певцам, но и ведущим. Хотя артисты задействованы на сцене несколько часов, однако их доход не уступает по размеру гонорару вокалиста. Так, Гарика Харламова, Гарика Мартиросяна, Андрея Малахова или Дмитрия Нагиева можно пригласить за 4,5 миллиона рублей, а Екатерина Варнава и Азамат Мусагалиев обойдутся организаторам дешевле — около двух-трех миллионов рублей.Выгоднее всего приглашать на праздник артистов разных жанров, например, Николая Баскова. Его вокальное выступление стоит 3,5 миллиона, а за пять артист также готов поработать и конферансье.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, гонорар, новый год, полина гагарина, иванушки international, григорий лепс, филипп киркоров
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, гонорар, Новый год, Полина Гагарина, Иванушки International, Григорий Лепс, Филипп Киркоров
Озвучены гонорары звезд на предстоящие новогодние праздники

Организатор концертов раскрыл гонорары звезд на новогодние праздники

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевцы выступают на праздничном концерте "Наш Новый год" в Москве
Певцы выступают на праздничном концерте Наш Новый год в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певцы выступают на праздничном концерте "Наш Новый год" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Гонорары звезд на предстоящие новогодние праздники раскрыл в интервью "Вечерней Москве" организатор концертов Табриз Шахиди.
По его словам, за один вечер на корпоративе артист может получить от 5 до 15 миллионов рублей. Цена повышается, чем ближе дата мероприятия к 31 декабря.
Самые высокие доходы — от 7 до 10 миллионов рублей — получают звезды такого уровня, как Полина Гагарина, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Баста. Стандартный концерт артиста длится около 45 минут.
За суммы от 3,5 до 5 миллионов рублей выступают звезды 1990-2000-х годов: Леонид Агутин, Михаил Шуфутинский, "Руки Вверх!", "Иванушки International", Жанна Агузарова и другие.
Молодые артисты 'страды, такие как Zivert, SHAMAN и Анна Асти, зарабатывают за выступление до пяти миллионов рублей. Причем в прошлом году, по словам организатора, эта сумма была на порядок ниже — три миллиона.
У Клавы Коки, Дмитрия Маликова, Лолиты, Сосо Павлиашвили и Ирины Дубцовой стоимость появления на сцене варьируется от двух до трех миллионов.
Новогодние корпоративы позволяют заработать не только певцам, но и ведущим. Хотя артисты задействованы на сцене несколько часов, однако их доход не уступает по размеру гонорару вокалиста. Так, Гарика Харламова, Гарика Мартиросяна, Андрея Малахова или Дмитрия Нагиева можно пригласить за 4,5 миллиона рублей, а Екатерина Варнава и Азамат Мусагалиев обойдутся организаторам дешевле — около двух-трех миллионов рублей.
Выгоднее всего приглашать на праздник артистов разных жанров, например, Николая Баскова. Его вокальное выступление стоит 3,5 миллиона, а за пять артист также готов поработать и конферансье.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаЗнаменитостигонорарНовый годПолина ГагаринаИванушки InternationalГригорий ЛепсФилипп Киркоров
 
 
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