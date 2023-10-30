https://ria.ru/20231030/gaza-1906308574.html

В секторе Газа сейчас нет безопасного места, заявили в БАПОР

В секторе Газа сейчас нет безопасного места, заявили в БАПОР - РИА Новости, 30.10.2023

В секторе Газа сейчас нет безопасного места, заявили в БАПОР

В секторе Газа сейчас нет безопасных мест, - не щадят ни церквей, ни мечетей, ни больниц, ни объекты БАПОР, заявил на заседании Совета Безопасности генеральный... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T23:39

2023-10-30T23:39

2023-10-30T23:39

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 30 окт – РИА Новости. В секторе Газа сейчас нет безопасных мест, - не щадят ни церквей, ни мечетей, ни больниц, ни объекты БАПОР, заявил на заседании Совета Безопасности генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини. "Я много раз говорил и повторю еще раз: "В Газе нет безопасного места". Гражданские лица, оставшиеся на севере, получают уведомления об эвакуации от израильских сил, призывающих их отправиться... Но многие, в том числе беременные женщины, люди с ограниченными возможностями, больные и раненые, не имеют возможности передвигаться. То, что произошло и продолжает происходить, является вынужденным перемещением", - сказал Лаззарини. По его словам, вчера организация "Спасите детей" сообщила, что всего за три недели в секторе Газа были убиты почти 3,2 тысячи детей. "Это превышает количество детей, ежегодно погибающих в зонах конфликтов по всему миру с 2019 года. Это не может быть "сопутствующими потерями", - подчеркнул он. "Церкви, мечети, больницы и объекты БАПОР, в том числе те, где укрываются перемещенные лица, не щадят. Слишком много людей было убито и ранено, когда они пытались найти безопасность в местах, защищенных международным гуманитарным правом", - указал он. Как заявил Лаззарини, нынешняя "блокада сектора Газа является коллективным наказанием".

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бапор, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году