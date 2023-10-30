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В Британии чиновника уволили после призыва к прекращению огня в Газе - РИА Новости, 30.10.2023
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23:24 30.10.2023 (обновлено: 23:25 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/gaza-1906307241.html
В Британии чиновника уволили после призыва к прекращению огня в Газе
В Британии чиновника уволили после призыва к прекращению огня в Газе - РИА Новости, 30.10.2023
В Британии чиновника уволили после призыва к прекращению огня в Газе
Члена парламента от Консервативной партии Пола Бристоу, который написал письмо премьер-министру страны Риши Сунаку с призывом к установлению мира в секторе Газа РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T23:24
2023-10-30T23:25
в мире
израиль
лондон
риши сунак
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Члена парламента от Консервативной партии Пола Бристоу, который написал письмо премьер-министру страны Риши Сунаку с призывом к установлению мира в секторе Газа и прекращению огня, уволили, поскольку его слова не соответствовали принципу коллективной ответственности, сообщила в понедельник газета Telegraph. "Пола Бристоу попросили покинуть свою должность в правительстве после комментариев, которые не соответствуют принципам коллективной ответственности", - приводит издание слова официального представителя правительства Британии. Издание сообщает, что Бристоу занимал пост парламентского секретаря в министерстве науки, инноваций и технологий. Он написал Сунаку письмо с призывом к достижению мира в секторе Газа. Позднее на своей странице в соцсетях Бристоу сообщил, что не считает, что движение ХАМАС действует от имени всех палестинцев, которые не должны нести коллективную ответственность за какие-либо его действия. В ходе визита в Израиль британский премьер заявил о безоговорочной поддержке Израиля со стороны Лондона в нынешнем конфликте с ХАМАС. Сунак и президент Израиля Исаак Херцог договорились в ходе встречи о важности доставки срочной гуманитарной помощи палестинцам в Газе. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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в мире, израиль, лондон, риши сунак, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Лондон, Риши Сунак, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Британии чиновника уволили после призыва к прекращению огня в Газе

Telegraph: в Британии чиновника уволили после призыва к прекращению огня в Газе

© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Члена парламента от Консервативной партии Пола Бристоу, который написал письмо премьер-министру страны Риши Сунаку с призывом к установлению мира в секторе Газа и прекращению огня, уволили, поскольку его слова не соответствовали принципу коллективной ответственности, сообщила в понедельник газета Telegraph.
"Пола Бристоу попросили покинуть свою должность в правительстве после комментариев, которые не соответствуют принципам коллективной ответственности", - приводит издание слова официального представителя правительства Британии.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
Издание сообщает, что Бристоу занимал пост парламентского секретаря в министерстве науки, инноваций и технологий. Он написал Сунаку письмо с призывом к достижению мира в секторе Газа. Позднее на своей странице в соцсетях Бристоу сообщил, что не считает, что движение ХАМАС действует от имени всех палестинцев, которые не должны нести коллективную ответственность за какие-либо его действия.
В ходе визита в Израиль британский премьер заявил о безоговорочной поддержке Израиля со стороны Лондона в нынешнем конфликте с ХАМАС. Сунак и президент Израиля Исаак Херцог договорились в ходе встречи о важности доставки срочной гуманитарной помощи палестинцам в Газе.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
23 октября, 08:00
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильЛондонРиши СунакХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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