https://ria.ru/20231030/gaza-1906302848.html

Белый дом рассказал о разговоре Байдена и Нетаньяху

Белый дом рассказал о разговоре Байдена и Нетаньяху - РИА Новости, 30.10.2023

Белый дом рассказал о разговоре Байдена и Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресном разговоре с президентом США Джо Байденом пообещал помочь значительно увеличить поставки гуманитарной... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T22:45

2023-10-30T22:45

2023-10-30T23:58

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

сша

биньямин нетаньяху

джо байден

джон кирби

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902779862_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_f85e7d9dfff86ee9854644130e683a3c.jpg

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресном разговоре с президентом США Джо Байденом пообещал помочь значительно увеличить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби."Президент в (телефонном) разговоре с премьер-министром Нетаньяху получил обещание, что израильтяне будут стараться помочь значительно увеличить поток гуманитарной помощи в Газу", - сообщил он журналистам.Кирби отметил, что в воскресенье в зону палестино-израильского конфликта проехали 45 грузовиков с помощью и США надеются, что за понедельник их число еще больше увеличится.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, джон кирби, хамас, оон