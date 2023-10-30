https://ria.ru/20231030/gaza-1906271096.html

Израиль отказался пропустить топливо в Газу, несмотря на просьбы ООН

Израиль отказался пропустить топливо в Газу, несмотря на просьбы ООН - РИА Новости, 30.10.2023

Израиль отказался пропустить топливо в Газу, несмотря на просьбы ООН

Тель-Авив не разрешит поставлять топливо в Газу, несмотря на просьбы гуманитарных организаций и ООН, чтобы оно не использовалось ХАМАС, заявил представитель... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T19:25

2023-10-30T19:25

2023-10-30T21:41

израиль

оон

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ЖЕНЕВА, 30 окт — РИА Новости. Тель-Авив не разрешит поставлять топливо в Газу, несмотря на просьбы гуманитарных организаций и ООН, чтобы оно не использовалось ХАМАС, заявил представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус."Мы не позволим поставлять топливо в Газу, и нас к этому ничто не обязывает. Мы не хотим, чтобы ХАМАС использовало его против нас", — сказал военный на брифинге с аккредитованными при всемирной организации журналистами ассоциации ACANU.Различные агентства ООН и международные организации в течение нескольких недель требуют отправить топливо в Газу, поскольку это единственный способ обеспечить электроэнергией больницы и водоочистные сооружения.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать отказ армии Израиля пропускать топливо в сектор Газа отметил, что территория остро нуждается в горючем для проведения гуманитарных операций ООН.Министр обороны Израиля Йоав Галлант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа 9 октября, спустя два дня после массированных ракетных обстрелов и вторжения бойцов палестинского движения ХАМАС в южные районы еврейского государства.В сектор Газа приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. Министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что территория останется в условиях энергетической и гуманитарной блокады до освобождения похищенных израильтян.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открыли огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения ("Бригады "Аль-Кассам") объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, включая гражданские, на территории анклава.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, половина из которых дети, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян, свыше пяти тысяч пострадали.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, хамас, тель-авив, исраэль кац, стефан дюжаррик