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Израиль отказался пропустить топливо в Газу, несмотря на просьбы ООН - РИА Новости, 30.10.2023
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19:25 30.10.2023 (обновлено: 21:41 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/gaza-1906271096.html
Израиль отказался пропустить топливо в Газу, несмотря на просьбы ООН
Израиль отказался пропустить топливо в Газу, несмотря на просьбы ООН - РИА Новости, 30.10.2023
Израиль отказался пропустить топливо в Газу, несмотря на просьбы ООН
Тель-Авив не разрешит поставлять топливо в Газу, несмотря на просьбы гуманитарных организаций и ООН, чтобы оно не использовалось ХАМАС, заявил представитель... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T19:25
2023-10-30T21:41
израиль
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
хамас
тель-авив
исраэль кац
стефан дюжаррик
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ЖЕНЕВА, 30 окт — РИА Новости. Тель-Авив не разрешит поставлять топливо в Газу, несмотря на просьбы гуманитарных организаций и ООН, чтобы оно не использовалось ХАМАС, заявил представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус.&quot;Мы не позволим поставлять топливо в Газу, и нас к этому ничто не обязывает. Мы не хотим, чтобы ХАМАС использовало его против нас&quot;, — сказал военный на брифинге с аккредитованными при всемирной организации журналистами ассоциации ACANU.Различные агентства ООН и международные организации в течение нескольких недель требуют отправить топливо в Газу, поскольку это единственный способ обеспечить электроэнергией больницы и водоочистные сооружения.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать отказ армии Израиля пропускать топливо в сектор Газа отметил, что территория остро нуждается в горючем для проведения гуманитарных операций ООН.Министр обороны Израиля Йоав Галлант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа 9 октября, спустя два дня после массированных ракетных обстрелов и вторжения бойцов палестинского движения ХАМАС в южные районы еврейского государства.В сектор Газа приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. Министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что территория останется в условиях энергетической и гуманитарной блокады до освобождения похищенных израильтян.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открыли огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения ("Бригады "Аль-Кассам") объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, включая гражданские, на территории анклава.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, половина из которых дети, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян, свыше пяти тысяч пострадали.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, хамас, тель-авив, исраэль кац, стефан дюжаррик
Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, ХАМАС, Тель-Авив, Исраэль Кац, Стефан Дюжаррик
Израиль отказался пропустить топливо в Газу, несмотря на просьбы ООН

Армия обороны Израиля не пустит топливо в Газу, несмотря на просьбы ООН

© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкТерритория больницы "Аль-Шифа" в Газе
Территория больницы Аль-Шифа в Газе - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Тарек Алиян
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Территория больницы "Аль-Шифа" в Газе
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ЖЕНЕВА, 30 окт — РИА Новости. Тель-Авив не разрешит поставлять топливо в Газу, несмотря на просьбы гуманитарных организаций и ООН, чтобы оно не использовалось ХАМАС, заявил представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус.
«

"Мы не позволим поставлять топливо в Газу, и нас к этому ничто не обязывает. Мы не хотим, чтобы ХАМАС использовало его против нас", — сказал военный на брифинге с аккредитованными при всемирной организации журналистами ассоциации ACANU.

Различные агентства ООН и международные организации в течение нескольких недель требуют отправить топливо в Газу, поскольку это единственный способ обеспечить электроэнергией больницы и водоочистные сооружения.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать отказ армии Израиля пропускать топливо в сектор Газа отметил, что территория остро нуждается в горючем для проведения гуманитарных операций ООН.
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Министр обороны Израиля Йоав Галлант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа 9 октября, спустя два дня после массированных ракетных обстрелов и вторжения бойцов палестинского движения ХАМАС в южные районы еврейского государства.
В сектор Газа приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. Министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что территория останется в условиях энергетической и гуманитарной блокады до освобождения похищенных израильтян.
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Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открыли огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения ("Бригады "Аль-Кассам") объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, включая гражданские, на территории анклава.
Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, половина из которых дети, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян, свыше пяти тысяч пострадали.
 
ИзраильООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреХАМАСТель-АвивИсраэль КацСтефан Дюжаррик
 
 
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