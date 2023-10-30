https://ria.ru/20231030/gaza-1906263390.html

Оккупация Израилем Газы вылилась бы в огромные жертвы, заявил дипломат

Оккупация Израилем Газы вылилась бы в огромные жертвы, заявил дипломат - РИА Новости, 30.10.2023

Оккупация Израилем Газы вылилась бы в огромные жертвы, заявил дипломат

Новая оккупация Израилем сектора Газа вылилась бы в огромные человеческие жертвы по обеим сторонам конфликта, заявил бывший посол Польши в Израиле Мачей... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T18:31

2023-10-30T18:31

2023-10-30T18:32

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ВАРШАВА, 30 окт – РИА Новости. Новая оккупация Израилем сектора Газа вылилась бы в огромные человеческие жертвы по обеим сторонам конфликта, заявил бывший посол Польши в Израиле Мачей Козловский в эфире радиостанции RMF FM. "Нет хорошего решения в этой войне. Израиль может, как призывают некоторые израильские экстремисты, вернуться к оккупации Газы. Это бы вылилось в огромную человеческую цену и огромную политическую цену, но в итоге ни к чему бы не привело. Израиль оккупировал Газу на протяжении многих лет и был вынужден оттуда уйти", - сказал Козловский. По его мнению, наземная операция выльется в необходимость вести бои в тоннелях под Газой. "Израиль может сделать то, что делал до сих пор в нескольких войнах с Газой, то есть попытаться уничтожить военную инфраструктуру, после чего уйти, но уничтоженное было восстановлено и ХАМАС оставался у власти. Попытка уничтожения инфраструктуры ХАМАС в результате наземной атаки повлечет за собой гигантские жертвы с обеих сторон. Бои в тоннелях, а мы знаем, что под Газой есть несколько сотен километров укрепленных, подготовленных к обороне тоннелей, будут долгими и кровавыми", - сказал дипломат. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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в мире, израиль, польша, оон, хамас