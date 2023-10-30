ОАЭ на СБ ООН призовут к гумпаузе в ближневосточном конфликте, пишут СМИ
CNN: ОАЭ на СБ ООН призовут к немедленной гумпаузе в ближневосточном конфликте
© AP Photo / Ariel SchalitРазрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ОАЭ на экстренном заседании СБ ООН в понедельник будут добиваться от других его членов резолюции о "немедленной гуманитарной паузе" в боевых действиях на Ближнем Востоке, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Совет Безопасности ООН проведет в понедельник экстренное заседание по поводу наземного вторжения Израиля в сектор Газа, подтвердили дипломатические источники. По словам источников, Объединенные Арабские Эмираты будут добиваться от других членов Совета Безопасности обязательной резолюции о "немедленной гуманитарной паузе" в боевых действиях", - говорится в сообщении.
Источники сообщили, что проект текста резолюции Совета Безопасности призывает к "немедленному гуманитарному перемирию" и дальнейшим "гуманитарным паузам".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.