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В Газу въехали 108 грузовиков с помощью за восемь дней, заявил МИД Израиля - РИА Новости, 30.10.2023
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16:03 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/gaza-1906207298.html
В Газу въехали 108 грузовиков с помощью за восемь дней, заявил МИД Израиля
В Газу въехали 108 грузовиков с помощью за восемь дней, заявил МИД Израиля - РИА Новости, 30.10.2023
В Газу въехали 108 грузовиков с помощью за восемь дней, заявил МИД Израиля
За восемь дней в сектор Газа въехало в общей сложности 108 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в понедельник пресс-служба израильского министерства... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T16:03
2023-10-30T16:03
в мире
израиль
палестина
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт - РИА Новости. За восемь дней в сектор Газа въехало в общей сложности 108 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в понедельник пресс-служба израильского министерства иностранных дел. "За последние восемь дней в Газу прибыло в общей сложности 108 грузовиков с гуманитарной помощью. Помощь включает продукты, питьевую воду и медикаменты", - говорится в сообщении ведомства в социальной сети X. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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в мире, израиль, палестина, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Газу въехали 108 грузовиков с помощью за восемь дней, заявил МИД Израиля

МИД Израиля: в Газу въехали 108 грузовиков с гумпомощью за восемь дней

© AP Photo / Fatima ShbairГрузовики с гуманитарной помощью
Грузовики с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Грузовики с гуманитарной помощью
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт - РИА Новости. За восемь дней в сектор Газа въехало в общей сложности 108 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в понедельник пресс-служба израильского министерства иностранных дел.
"За последние восемь дней в Газу прибыло в общей сложности 108 грузовиков с гуманитарной помощью. Помощь включает продукты, питьевую воду и медикаменты", - говорится в сообщении ведомства в социальной сети X.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
23 октября, 08:00
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
 
В миреИзраильПалестинаХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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