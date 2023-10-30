https://ria.ru/20231030/gaza-1906165129.html
В Египте назвали число грузовиков с гумпомощью, въехавших в Газу
В Египте назвали число грузовиков с гумпомощью, въехавших в Газу - РИА Новости, 30.10.2023
В Египте назвали число грузовиков с гумпомощью, въехавших в Газу
Более 130 грузовиков с помощью проехали из Египта в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" за последние полторы недели, сообщила газета Shorouk... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:17
2023-10-30T14:17
2023-10-30T14:17
в мире
израиль
египет
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 30 окт - РИА Новости. Более 130 грузовиков с помощью проехали из Египта в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" за последние полторы недели, сообщила газета Shorouk со ссылкой на главу отделения египетского Красного Полумесяца в провинции Северный Синай Раида Абдель Насера. По его словам, в общей сложности из Египта в Газу въехали 133 грузовика с продовольственной, гуманитарной и медицинской помощью. Первый конвой с гуманитарной помощью прибыл из Египта в Газу 21 октября. "Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и сектором Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Египте назвали число грузовиков с гумпомощью, въехавших в Газу
Shorouk: 133 фуры с помощью проехали из Египта в Газу через "Рафах" с 21 октября
КАИР, 30 окт - РИА Новости.
Более 130 грузовиков с помощью проехали из Египта в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" за последние полторы недели, сообщила газета Shorouk
со ссылкой на главу отделения египетского Красного Полумесяца в провинции Северный Синай Раида Абдель Насера.
По его словам, в общей сложности из Египта в Газу въехали 133 грузовика с продовольственной, гуманитарной и медицинской помощью.
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
Первый конвой с гуманитарной помощью прибыл из Египта в Газу 21 октября. "Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и сектором Газа.
Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Израиль заставят платить и каяться
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.