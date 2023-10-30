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В Save the Children назвали число убитых в Газе детей - РИА Новости, 30.10.2023
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02:12 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/gaza-1906055528.html
В Save the Children назвали число убитых в Газе детей
В Save the Children назвали число убитых в Газе детей - РИА Новости, 30.10.2023
В Save the Children назвали число убитых в Газе детей
Число детей, погибших за три недели во время военных действий в секторе Газа, превысило число детей, погибших в вооруженных конфликтах во всем мире за весь год... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T02:12
2023-10-30T02:12
в мире
израиль
палестина
save the children
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Число детей, погибших за три недели во время военных действий в секторе Газа, превысило число детей, погибших в вооруженных конфликтах во всем мире за весь год начиная с 2019 года, сообщила международная благотворительная организация Save the Children. Ранее Save the Children заявляла, что по меньшей мере две тысячи детей погибли за последние 17 дней в секторе Газа и 27 – на Западном берегу реки Иордан. Директор Save the Children в Палестине Джейсон Ли призвал к немедленному прекращению огня. "Число детей, убитых всего за три недели в секторе Газа, превышает число детей, убитых в вооруженных конфликтах во всем мире, а именно более чем в 20 странах, за весь год начиная с 2019 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. По данным Save the Children, дети составляют более 40% из 7703 человек, погибших в секторе Газа. Как отмечает организация, число погибших детей может быть выше, так как еще 1000 детей пропали без вести в Газе и могут находиться под завалами. "Три недели насилия вырвали детей из семей. ...Цифры ужасают, но насилие в секторе Газа ...усиливается, поэтому гораздо больше детей остаются в серьезной опасности", - приводятся слова директора Save the Children в Палестине Джейсона Ли. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. В октябре вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что по данным парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, более 114 тысяч детей пострадали в результате агрессии Киева.
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в мире, израиль, палестина, save the children, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Save the Children, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Save the Children назвали число убитых в Газе детей

Число погибших в Газе детей превысило число детей, убитых в мире

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия израильских ударов по жилым районам в Газе
Последствия израильских ударов по жилым районам в Газе - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Последствия израильских ударов по жилым районам в Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Число детей, погибших за три недели во время военных действий в секторе Газа, превысило число детей, погибших в вооруженных конфликтах во всем мире за весь год начиная с 2019 года, сообщила международная благотворительная организация Save the Children.
Ранее Save the Children заявляла, что по меньшей мере две тысячи детей погибли за последние 17 дней в секторе Газа и 27 – на Западном берегу реки Иордан. Директор Save the Children в Палестине Джейсон Ли призвал к немедленному прекращению огня.
Израильские танки на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
Армия Израиля заявила, что поразила объекты "Хезболлы"
Вчера, 23:28
"Число детей, убитых всего за три недели в секторе Газа, превышает число детей, убитых в вооруженных конфликтах во всем мире, а именно более чем в 20 странах, за весь год начиная с 2019 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
По данным Save the Children, дети составляют более 40% из 7703 человек, погибших в секторе Газа. Как отмечает организация, число погибших детей может быть выше, так как еще 1000 детей пропали без вести в Газе и могут находиться под завалами.
«
"Три недели насилия вырвали детей из семей. ...Цифры ужасают, но насилие в секторе Газа ...усиливается, поэтому гораздо больше детей остаются в серьезной опасности", - приводятся слова директора Save the Children в Палестине Джейсона Ли.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Последствия удара по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Большинство из них — женщины и дети.

Протесты в Триполи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8
© AFP 2023 / Joseph Eid

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

Протесты в Аккаре (Ливан) после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8
© AP Photo / Emrah Gurel

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8
© AP Photo / STR

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8
© AFP 2023 / Nemer Dawood

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

Родственники погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
В октябре вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что по данным парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, более 114 тысяч детей пострадали в результате агрессии Киева.
 
В миреИзраильПалестинаSave the ChildrenХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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