https://ria.ru/20231030/gaza-1906055528.html

В Save the Children назвали число убитых в Газе детей

В Save the Children назвали число убитых в Газе детей - РИА Новости, 30.10.2023

В Save the Children назвали число убитых в Газе детей

Число детей, погибших за три недели во время военных действий в секторе Газа, превысило число детей, погибших в вооруженных конфликтах во всем мире за весь год... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T02:12

2023-10-30T02:12

2023-10-30T02:12

в мире

израиль

палестина

save the children

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905488023_23:0:848:464_1920x0_80_0_0_6d2a45fd273e17549a2fa6eaa5eeba2e.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Число детей, погибших за три недели во время военных действий в секторе Газа, превысило число детей, погибших в вооруженных конфликтах во всем мире за весь год начиная с 2019 года, сообщила международная благотворительная организация Save the Children. Ранее Save the Children заявляла, что по меньшей мере две тысячи детей погибли за последние 17 дней в секторе Газа и 27 – на Западном берегу реки Иордан. Директор Save the Children в Палестине Джейсон Ли призвал к немедленному прекращению огня. "Число детей, убитых всего за три недели в секторе Газа, превышает число детей, убитых в вооруженных конфликтах во всем мире, а именно более чем в 20 странах, за весь год начиная с 2019 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. По данным Save the Children, дети составляют более 40% из 7703 человек, погибших в секторе Газа. Как отмечает организация, число погибших детей может быть выше, так как еще 1000 детей пропали без вести в Газе и могут находиться под завалами. "Три недели насилия вырвали детей из семей. ...Цифры ужасают, но насилие в секторе Газа ...усиливается, поэтому гораздо больше детей остаются в серьезной опасности", - приводятся слова директора Save the Children в Палестине Джейсона Ли. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. В октябре вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что по данным парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, более 114 тысяч детей пострадали в результате агрессии Киева.

https://ria.ru/20231029/udar-1906045127.html

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, save the children, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году