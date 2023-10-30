https://ria.ru/20231030/furgal-1906238071.html

Запасные присяжные по делу Фургала назвали действия судьи незаконными

Запасные присяжные по делу Фургала назвали действия судьи незаконными - РИА Новости, 30.10.2023

Запасные присяжные по делу Фургала назвали действия судьи незаконными

Трое запасных присяжных по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в ходе апелляционного рассмотрения в Мособлсуде заявили, что сочли незаконными... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T17:16

2023-10-30T17:16

2023-10-30T17:16

сергей фургал

московский областной суд

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Трое запасных присяжных по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в ходе апелляционного рассмотрения в Мособлсуде заявили, что сочли незаконными действия председательствующего судьи, тогда как присутствовавшие при обсуждении мужчины с рацией им не мешали и мирно дремали, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В начале февраля Люберецкий суд Подмосковья на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения. На прошлой неделе Мособлсуд приступил к рассмотрению апелляционных жалоб. Защита стала утверждать, что председательствующий судья Геннадий Цой якобы ежедневно заходил к присяжным в совещательную комнату, комментировал процесс и "давал негативную оценку словам защиты и обвиняемых". Сегодня в Мособлсуде были опрошены запасные присяжные Жанна Пернацкая, Светлана Кривова и Евгения Цветкова. Первый вопрос касался претензий защиты о нахождении в комнате присяжных посторонних людей. "Мужчин в форме с рацией было двое, мы их называли конвой, они нас сопровождали в здании суда и по дороге домой. Они постоянно находились с нами, давление не оказывали, но присутствовали в комнате присяжных в течение всего дня. Позднее их попросили ждать нас на лестнице. Естественно мы обсуждали (при них - ред.) ход процесса, детали, советовались по поводу нюансов, дело все-таки объемное. В связи с чем прекратили посещать комнату? Защита заметила, что в комнате были посторонние, было ходатайство о роспуске коллегии присяжных. Его не удовлетворили, однако после этого председательствующий Цой запретил им посещать комнату", - пояснила Цветкова. Присяжная Кривова заметила, что эти двое мужчин всегда молчали, иногда спали. "Нашу безопасность обеспечивали двое ребят и иногда наш куратор (отвечал за доставку в суд - ред.), какое-то время они находились вместе с нами в комнате присяжных до момента, когда кто-то из зала увидел полицейского в нашей комнате. Они всегда молчали, не вступали с нами в разговор, иногда дремали. При них мы обсуждали некоторые доказательства по делу. Влияли ли они на нас каким-либо образом? Разве что своим сном, нам тоже хотелось, глядя на них", - отметила она. Второй вопрос адвокатов – о давлении со стороны Цоя. Все трое однозначно заявили, что в какой-то момент он критиковал позицию защиты, давал комментарии по поводу конкретных доказательств, что законом не предусмотрено. "Судья Цой пришел к нам в комнату, давал комментарии после выступления адвоката Кожемякина, даже говорил, что якобы Кожемякин в своем выступлении что-то не договаривает", - говорила Пернацкая. "Нас всех это смутило, мы восприняли это однозначно как незаконные действия. Почему мы не сказали председательствующему, что считаем его действия неправильными? Лично мне не хватило мужества сказать ему это в лицо", - заявляла Кривова. Также все трое заседателей говорили, что старшина присяжных Игорь Чивирев после личного разговора с судьей Цоем говорил, что, "по данным его источников, Фургал действительно виновен". Особое внимание они также обращали на связь старшины с правоохранительными органами, что недопустимо. Чивирев, который был опрошен в Мособлсуде ещё в пятницу, уточнил, что, когда получил приглашение стать присяжным заседателем, занимал должность завхоза в Люберцах и был главой местной народной дружины, которая оказывающим содействие МВД. Сейчас Чивирев - начальник управления по безопасности в муниципальном образовании Люберец. Он отверг все претензии запасных присяжных к судье Цою, заявив, что, по его мнению, нарушений не было. Например, по его словам, какой-либо мужчина в форме заходил в комнату присяжных лишь один раз – "на 20 секунд, чтобы попить воды". Согласно закону, судья при рассмотрении дел с участием присяжных заседателей вправе помогать им изучать доказательства по делу, разъясняя в том числе юридические особенности. В то же время, оценка доказательств должна оставаться за заседателями, судья не имеет прав давать комментарии по сути обвинения. Сам судья Цой ход процесса в апелляционной инстанции публично комментировать не имеет права, и, соответственно, его позиция относительно утверждений присяжных неизвестна.

https://ria.ru/20231026/fsb-1905326282.html

https://ria.ru/20230929/arest-1899402505.html

https://ria.ru/20231016/moshennichestvo-1903182035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сергей фургал, московский областной суд