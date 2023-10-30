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СМИ сообщили о планах США заключить оборонное соглашение с Финляндией - РИА Новости, 30.10.2023
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17:39 30.10.2023 (обновлено: 18:04 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/finlyandiya-1906250918.html
СМИ сообщили о планах США заключить оборонное соглашение с Финляндией
СМИ сообщили о планах США заключить оборонное соглашение с Финляндией - РИА Новости, 30.10.2023
СМИ сообщили о планах США заключить оборонное соглашение с Финляндией
Финляндия в течение ближайших недель заключит с США соглашение о военном сотрудничестве Defence Cooperation Agreement (DCA), сообщили финские СМИ. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:39
2023-10-30T18:04
в мире
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 окт — РИА Новости. Финляндия в течение ближайших недель заключит с США соглашение о военном сотрудничестве Defence Cooperation Agreement (DCA), сообщили финские СМИ."Cоглашение на официальном уровне может быть подписано уже на этой неделе", — рассказали газете Helsingin Sanomat источники.Как утверждается, в договоре не будут конкретно определены территории размещения американского контингента, как, например, в Норвегии, где за военными из США закреплены только три зоны. В "финском" же варианте к этому вопросу подойдут более гибко, уточняет издание.По данным собеседников телерадиокорпорации YLE, договор подпишут неделей позже. Правительство Финляндии 29 сентября 2022 года сообщило о начале переговоров по оборонному сотрудничеству. Ожидалось, что процесс обсуждения займет один-два года и по его итогам определится статус американских войск, когда они действуют на финской территории. Договор также будет регулировать вопросы налогообложения, таможенных пошлин и другие.Финляндия официально вступила в НАТО в апреле этого года. В Москве расценили это, как и намерения еще не присоединившейся к блоку Швеции, как дестабилизирующий фактор у западных границ России. Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы усилят группировку в регионе за счет создания Ленинградского и Московского военных округов.
https://ria.ru/20231005/finny-1900573394.html
https://ria.ru/20231002/finlyandiya-1898999469.html
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5
4.7
96
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60
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в мире, финляндия, сша, нато
В мире, Финляндия, США, НАТО
СМИ сообщили о планах США заключить оборонное соглашение с Финляндией

Финские СМИ анонсировали заключение Defense Cooperation Agreement с США

© iStock.com / Subodh AgnihotriВид на Хельсинки
Вид на Хельсинки - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© iStock.com / Subodh Agnihotri
Вид на Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 окт — РИА Новости. Финляндия в течение ближайших недель заключит с США соглашение о военном сотрудничестве Defence Cooperation Agreement (DCA), сообщили финские СМИ.
"Cоглашение на официальном уровне может быть подписано уже на этой неделе", — рассказали газете Helsingin Sanomat источники.
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Как утверждается, в договоре не будут конкретно определены территории размещения американского контингента, как, например, в Норвегии, где за военными из США закреплены только три зоны. В "финском" же варианте к этому вопросу подойдут более гибко, уточняет издание.
По данным собеседников телерадиокорпорации YLE, договор подпишут неделей позже.
Правительство Финляндии 29 сентября 2022 года сообщило о начале переговоров по оборонному сотрудничеству. Ожидалось, что процесс обсуждения займет один-два года и по его итогам определится статус американских войск, когда они действуют на финской территории. Договор также будет регулировать вопросы налогообложения, таможенных пошлин и другие.
Финляндия официально вступила в НАТО в апреле этого года. В Москве расценили это, как и намерения еще не присоединившейся к блоку Швеции, как дестабилизирующий фактор у западных границ России. Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы усилят группировку в регионе за счет создания Ленинградского и Московского военных округов.
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