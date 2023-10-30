СМИ сообщили о планах США заключить оборонное соглашение с Финляндией
Финские СМИ анонсировали заключение Defense Cooperation Agreement с США
© iStock.com / Subodh AgnihotriВид на Хельсинки
© iStock.com / Subodh Agnihotri
Вид на Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 30 окт — РИА Новости. Финляндия в течение ближайших недель заключит с США соглашение о военном сотрудничестве Defence Cooperation Agreement (DCA), сообщили финские СМИ.
"Cоглашение на официальном уровне может быть подписано уже на этой неделе", — рассказали газете Helsingin Sanomat источники.
Как утверждается, в договоре не будут конкретно определены территории размещения американского контингента, как, например, в Норвегии, где за военными из США закреплены только три зоны. В "финском" же варианте к этому вопросу подойдут более гибко, уточняет издание.
По данным собеседников телерадиокорпорации YLE, договор подпишут неделей позже.
Правительство Финляндии 29 сентября 2022 года сообщило о начале переговоров по оборонному сотрудничеству. Ожидалось, что процесс обсуждения займет один-два года и по его итогам определится статус американских войск, когда они действуют на финской территории. Договор также будет регулировать вопросы налогообложения, таможенных пошлин и другие.
Финляндия официально вступила в НАТО в апреле этого года. В Москве расценили это, как и намерения еще не присоединившейся к блоку Швеции, как дестабилизирующий фактор у западных границ России. Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы усилят группировку в регионе за счет создания Ленинградского и Московского военных округов.