https://ria.ru/20231030/finlyandiya-1906250918.html

СМИ сообщили о планах США заключить оборонное соглашение с Финляндией

СМИ сообщили о планах США заключить оборонное соглашение с Финляндией - РИА Новости, 30.10.2023

СМИ сообщили о планах США заключить оборонное соглашение с Финляндией

Финляндия в течение ближайших недель заключит с США соглашение о военном сотрудничестве Defence Cooperation Agreement (DCA), сообщили финские СМИ. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T17:39

2023-10-30T17:39

2023-10-30T18:04

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ХЕЛЬСИНКИ, 30 окт — РИА Новости. Финляндия в течение ближайших недель заключит с США соглашение о военном сотрудничестве Defence Cooperation Agreement (DCA), сообщили финские СМИ."Cоглашение на официальном уровне может быть подписано уже на этой неделе", — рассказали газете Helsingin Sanomat источники.Как утверждается, в договоре не будут конкретно определены территории размещения американского контингента, как, например, в Норвегии, где за военными из США закреплены только три зоны. В "финском" же варианте к этому вопросу подойдут более гибко, уточняет издание.По данным собеседников телерадиокорпорации YLE, договор подпишут неделей позже. Правительство Финляндии 29 сентября 2022 года сообщило о начале переговоров по оборонному сотрудничеству. Ожидалось, что процесс обсуждения займет один-два года и по его итогам определится статус американских войск, когда они действуют на финской территории. Договор также будет регулировать вопросы налогообложения, таможенных пошлин и другие.Финляндия официально вступила в НАТО в апреле этого года. В Москве расценили это, как и намерения еще не присоединившейся к блоку Швеции, как дестабилизирующий фактор у западных границ России. Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы усилят группировку в регионе за счет создания Ленинградского и Московского военных округов.

https://ria.ru/20231005/finny-1900573394.html

https://ria.ru/20231002/finlyandiya-1898999469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, финляндия, сша, нато