https://ria.ru/20231030/festival-1906260536.html
На Международной выставке-форуме "Россия" в Москве пройдет фолк-фестиваль
На Международной выставке-форуме "Россия" в Москве пройдет фолк-фестиваль - РИА Новости, 30.10.2023
На Международной выставке-форуме "Россия" в Москве пройдет фолк-фестиваль
Фолк-фестиваль "ДНК" пройдет в Москве в рамках Международной выставки-форума "Россия", открытие фестиваля состоится 7 ноября на главной сцене ВДНХ, сообщает... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T18:16
2023-10-30T18:16
2023-10-30T18:16
москва
москонцерт
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905703663_0:224:3244:2048_1920x0_80_0_0_e9c5ccbfd0446d4c3987c2eafdb362ee.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Фолк-фестиваль "ДНК" пройдет в Москве в рамках Международной выставки-форума "Россия", открытие фестиваля состоится 7 ноября на главной сцене ВДНХ, сообщает пресс-служба ГБУК "Москонцерт". В пресс-службе рассказали, что фолк-фестиваль "ДНК" ─ это новый проект ГБУК города Москвы "Москонцерт", направленный на сохранение народной культуры, развитие творческих и деловых контактов среди исполнителей народной музыки, презентацию творческих достижений коллективов и солистов "Москонцерта", профессиональный взаимообмен опытом, приумножение лучших традиций русской народной музыки и её популяризация. "Программа фестиваля будет реализована в рамках Международной выставки-форума "Россия" на площадках ВДНХ", - говорится в сообщении. Отмечается, что открытие фестиваля пройдёт 7 ноября на главной сцене ВДНХ. В программу войдут самобытные народные песни разных жанров, пляски и инструментальные наигрыши, авторские обработки, отображающие всё многообразие исторических, духовных и культурных традиций. Кроме того, в рамках фестиваля состоятся тематические мастер-классы от ведущих солистов "Москонцерта".
https://ria.ru/20231030/vystavka-1906151457.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905703663_357:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_9f724e44e0ed55fc9a979f370b601b53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, москонцерт, общество
Москва, Москонцерт, Общество
На Международной выставке-форуме "Россия" в Москве пройдет фолк-фестиваль
На Международной выставке-форуме "Россия" в Москве пройдет фолк-фестиваль "ДНК"
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
Фолк-фестиваль "ДНК" пройдет в Москве в рамках Международной выставки-форума "Россия", открытие фестиваля состоится 7 ноября на главной сцене ВДНХ, сообщает пресс-служба
ГБУК "Москонцерт".
В пресс-службе рассказали, что фолк-фестиваль "ДНК" ─ это новый проект ГБУК города Москвы "Москонцерт", направленный на сохранение народной культуры, развитие творческих и деловых контактов среди исполнителей народной музыки, презентацию творческих достижений коллективов и солистов "Москонцерта", профессиональный взаимообмен опытом, приумножение лучших традиций русской народной музыки и её популяризация.
"Программа фестиваля будет реализована в рамках Международной выставки-форума "Россия" на площадках ВДНХ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что открытие фестиваля пройдёт 7 ноября на главной сцене ВДНХ. В программу войдут самобытные народные песни разных жанров, пляски и инструментальные наигрыши, авторские обработки, отображающие всё многообразие исторических, духовных и культурных традиций. Кроме того, в рамках фестиваля состоятся тематические мастер-классы от ведущих солистов "Москонцерта".
Музей Востока на выставке "Россия" представит более ста экспонатов