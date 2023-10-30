https://ria.ru/20231030/festival-1906260536.html

На Международной выставке-форуме "Россия" в Москве пройдет фолк-фестиваль

На Международной выставке-форуме "Россия" в Москве пройдет фолк-фестиваль - РИА Новости, 30.10.2023

На Международной выставке-форуме "Россия" в Москве пройдет фолк-фестиваль

Фолк-фестиваль "ДНК" пройдет в Москве в рамках Международной выставки-форума "Россия", открытие фестиваля состоится 7 ноября на главной сцене ВДНХ, сообщает... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T18:16

2023-10-30T18:16

2023-10-30T18:16

москва

москонцерт

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Фолк-фестиваль "ДНК" пройдет в Москве в рамках Международной выставки-форума "Россия", открытие фестиваля состоится 7 ноября на главной сцене ВДНХ, сообщает пресс-служба ГБУК "Москонцерт". В пресс-службе рассказали, что фолк-фестиваль "ДНК" ─ это новый проект ГБУК города Москвы "Москонцерт", направленный на сохранение народной культуры, развитие творческих и деловых контактов среди исполнителей народной музыки, презентацию творческих достижений коллективов и солистов "Москонцерта", профессиональный взаимообмен опытом, приумножение лучших традиций русской народной музыки и её популяризация. "Программа фестиваля будет реализована в рамках Международной выставки-форума "Россия" на площадках ВДНХ", - говорится в сообщении. Отмечается, что открытие фестиваля пройдёт 7 ноября на главной сцене ВДНХ. В программу войдут самобытные народные песни разных жанров, пляски и инструментальные наигрыши, авторские обработки, отображающие всё многообразие исторических, духовных и культурных традиций. Кроме того, в рамках фестиваля состоятся тематические мастер-классы от ведущих солистов "Москонцерта".

https://ria.ru/20231030/vystavka-1906151457.html

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москва, москонцерт, общество