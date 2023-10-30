Рейтинг@Mail.ru
Премьер Нидерландов заявил, что F-16 прибудут в Румынию через две недели - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 30.10.2023 (обновлено: 19:01 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/f-16-1906266936.html
Премьер Нидерландов заявил, что F-16 прибудут в Румынию через две недели
Премьер Нидерландов заявил, что F-16 прибудут в Румынию через две недели - РИА Новости, 30.10.2023
Премьер Нидерландов заявил, что F-16 прибудут в Румынию через две недели
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил Владимиру Зеленскому, что обещанные Нидерландами Киеву истребители F-16 прибудут в учебный центр в Румынии через... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T18:49
2023-10-30T19:01
нидерланды
румыния
в мире
f-16
владимир зеленский
украина
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851629283_0:213:3069:1939_1920x0_80_0_0_005d3f643f72f4319987b0d33a61ec58.jpg
ГААГА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил Владимиру Зеленскому, что обещанные Нидерландами Киеву истребители F-16 прибудут в учебный центр в Румынии через две недели.Рютте заявил, что в понедельник провел видеоконференцию с Зеленским.&quot;Я смог проинформировать президента Зеленского, что F-16, которыми Нидерланды пообещали усилить противовоздушную оборону Украины, прибудут в учебный центр в Румынии через две недели&quot;, - написал глава нидерландского кабмина в соцсети Х.Как отметил премьер Нидерландов, это означает, что курсы подготовки украинских пилотов, которые будут на этих истребителях летать, могут начаться в ближайшее время.Рютте подчеркнул, что "разрушительная ситуация в Израиле и секторе Газа не отвлечет внимание от Украины" и что Нидерланды продолжат помогать Киеву "столько, сколько потребуется".Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей.Как сказал РИА Новости посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям украинцев.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231013/rakety-1902636010.html
https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html
нидерланды
румыния
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851629283_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_e33db3e27bc4f03668e9e71ffd9d1ccd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нидерланды, румыния, в мире, f-16, владимир зеленский, украина, марк рютте, нато
Нидерланды, Румыния, В мире, F-16, Владимир Зеленский, Украина, Марк Рютте, НАТО
Премьер Нидерландов заявил, что F-16 прибудут в Румынию через две недели

Премьер Нидерландов: обещанные Украине F-16 прибудут в Румынию через две недели

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber WilliamsАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber Williams
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил Владимиру Зеленскому, что обещанные Нидерландами Киеву истребители F-16 прибудут в учебный центр в Румынии через две недели.
Рютте заявил, что в понедельник провел видеоконференцию с Зеленским.
«

"Я смог проинформировать президента Зеленского, что F-16, которыми Нидерланды пообещали усилить противовоздушную оборону Украины, прибудут в учебный центр в Румынии через две недели", - написал глава нидерландского кабмина в соцсети Х.

Как отметил премьер Нидерландов, это означает, что курсы подготовки украинских пилотов, которые будут на этих истребителях летать, могут начаться в ближайшее время.
Рютте подчеркнул, что "разрушительная ситуация в Израиле и секторе Газа не отвлечет внимание от Украины" и что Нидерланды продолжат помогать Киеву "столько, сколько потребуется".
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей.
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса Пэтриот - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Нидерланды направят Украине дополнительные ракеты для ЗРК Patriot
13 октября, 18:43
Как сказал РИА Новости посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям украинцев.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Удар с тыла. Новый союзник России оставит Украину без оружия
13 октября, 08:00
 
НидерландыРумынияВ миреF-16Владимир ЗеленскийУкраинаМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала