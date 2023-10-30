Премьер Нидерландов заявил, что F-16 прибудут в Румынию через две недели
Премьер Нидерландов: обещанные Украине F-16 прибудут в Румынию через две недели
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
ГААГА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил Владимиру Зеленскому, что обещанные Нидерландами Киеву истребители F-16 прибудут в учебный центр в Румынии через две недели.
Рютте заявил, что в понедельник провел видеоконференцию с Зеленским.
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"Я смог проинформировать президента Зеленского, что F-16, которыми Нидерланды пообещали усилить противовоздушную оборону Украины, прибудут в учебный центр в Румынии через две недели", - написал глава нидерландского кабмина в соцсети Х.
Как отметил премьер Нидерландов, это означает, что курсы подготовки украинских пилотов, которые будут на этих истребителях летать, могут начаться в ближайшее время.
Рютте подчеркнул, что "разрушительная ситуация в Израиле и секторе Газа не отвлечет внимание от Украины" и что Нидерланды продолжат помогать Киеву "столько, сколько потребуется".
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей.
Как сказал РИА Новости посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям украинцев.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.