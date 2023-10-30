Шор организует новый рейс для эвакуации граждан Молдавии из Израиля
Оппозиционер Шор организует пятый рейс для эвакуации граждан Молдавии из Израиля
© Фото из соцсетейРейс из Израиля с гражданами Молдавии
© Фото из соцсетей
Рейс из Израиля с гражданами Молдавии
КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор в своем Telegram-канале сообщил, что организует во вторник еще один авиарейс для эвакуации граждан Молдавии из Израиля.
Власти Молдавии не организовали централизованную эвакуацию своих граждан из Израиля, а посоветовали им воспользоваться коммерческими авиарейсами в Бухарест или Кишинев. Шор ранее объявил, что готов оказать помощь в эвакуации граждан Молдавии, находящихся в Израиле. Это будет пятый рейс, организованный силами Шора. На предыдущих рейсах, организованных Шором, удалось вернуть в Молдавию порядка 1000 человек.
"Пока власти тратят все силы и ресурсы на борьбу с нами, на подавление оппозиции, на закрытие телеканалов, мы продолжаем делать то, что обещали. Мы спасаем наших людей, до которых их президенту и правительству нет никакого дела. Завтра вылетает очередной чартерный рейс с нашими гражданами, которые не могли покинуть Израиль. Посольство их игнорирует, и они обращаются к нам. Во вторник борт из Тель-Авива доставит людей в Кишинев. Посреди этого безумия нужно сохранять веру в лучшее и помогать ближним. И мы пытаемся это делать", - говорится в заявлении Шора, которое также размещено в его Telegram-канале.
Политик разместил в своих аккаунтах ссылку, по которой можно оставить заявку для возвращения на родину. По данным молдавского МИДа, в Израиле официально зарегистрированы около 20 тысяч граждан Молдавии, в основном это трудовые мигранты.
Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство, а президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.