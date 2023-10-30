https://ria.ru/20231030/evakuatsiya-1906300452.html

Шор организует новый рейс для эвакуации граждан Молдавии из Израиля

Шор организует новый рейс для эвакуации граждан Молдавии из Израиля - РИА Новости, 30.10.2023

Шор организует новый рейс для эвакуации граждан Молдавии из Израиля

Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор в своем Telegram-канале сообщил, что организует во вторник еще один авиарейс для эвакуации граждан Молдавии из Израиля. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T22:32

2023-10-30T22:32

2023-10-30T22:32

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КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор в своем Telegram-канале сообщил, что организует во вторник еще один авиарейс для эвакуации граждан Молдавии из Израиля. Власти Молдавии не организовали централизованную эвакуацию своих граждан из Израиля, а посоветовали им воспользоваться коммерческими авиарейсами в Бухарест или Кишинев. Шор ранее объявил, что готов оказать помощь в эвакуации граждан Молдавии, находящихся в Израиле. Это будет пятый рейс, организованный силами Шора. На предыдущих рейсах, организованных Шором, удалось вернуть в Молдавию порядка 1000 человек. "Пока власти тратят все силы и ресурсы на борьбу с нами, на подавление оппозиции, на закрытие телеканалов, мы продолжаем делать то, что обещали. Мы спасаем наших людей, до которых их президенту и правительству нет никакого дела. Завтра вылетает очередной чартерный рейс с нашими гражданами, которые не могли покинуть Израиль. Посольство их игнорирует, и они обращаются к нам. Во вторник борт из Тель-Авива доставит людей в Кишинев. Посреди этого безумия нужно сохранять веру в лучшее и помогать ближним. И мы пытаемся это делать", - говорится в заявлении Шора, которое также размещено в его Telegram-канале. Политик разместил в своих аккаунтах ссылку, по которой можно оставить заявку для возвращения на родину. По данным молдавского МИДа, в Израиле официально зарегистрированы около 20 тысяч граждан Молдавии, в основном это трудовые мигранты. Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство, а президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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в мире, молдавия, израиль, илан шор, майя санду, хамас, возрождение, кишинев