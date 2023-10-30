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Под Иваново микроавтобус с детьми попал в ДТП - РИА Новости, 30.10.2023
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15:57 30.10.2023 (обновлено: 15:58 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/dtp-1906205971.html
Под Иваново микроавтобус с детьми попал в ДТП
Под Иваново микроавтобус с детьми попал в ДТП - РИА Новости, 30.10.2023
Под Иваново микроавтобус с детьми попал в ДТП
Три человека, по предварительным данным, пострадали под Иваново при столкновении автомобиля и микроавтобуса, перевозившего детей, сообщило УМВД по региону в... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:57
2023-10-30T15:58
происшествия
ивановская область
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РЯЗАНЬ, 30 окт – РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, пострадали под Иваново при столкновении автомобиля и микроавтобуса, перевозившего детей, сообщило УМВД по региону в Telegram-канале. Как уточняет ведомство, ДТП произошло на трассе Комсомольск - Иваново возле села Седельницы. "Джип двигался по трассе и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с микроавтобусом Volkswagen Transporter, перевозящим детей. Автобус съехал кювет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в салоне автобуса находились восемь детей, которые ехали в Фурманов на игру в баскетбол. "По предварительным данным, ушибы получила 15-тилетняя девочка…, еще двум пострадавшим оказывается помощь", - сообщило УМВД.
https://ria.ru/20231030/dtp-1906093930.html
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происшествия, ивановская область
Происшествия, Ивановская область
Под Иваново микроавтобус с детьми попал в ДТП

В ДТП с участием микроавтобуса с детьми под Иваново пострадали три человека

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 30 окт – РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, пострадали под Иваново при столкновении автомобиля и микроавтобуса, перевозившего детей, сообщило УМВД по региону в Telegram-канале.
Как уточняет ведомство, ДТП произошло на трассе Комсомольск - Иваново возле села Седельницы.
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"Джип двигался по трассе и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с микроавтобусом Volkswagen Transporter, перевозящим детей. Автобус съехал кювет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в салоне автобуса находились восемь детей, которые ехали в Фурманов на игру в баскетбол.
"По предварительным данным, ушибы получила 15-тилетняя девочка…, еще двум пострадавшим оказывается помощь", - сообщило УМВД.
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