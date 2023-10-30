https://ria.ru/20231030/dtp-1906205971.html

Под Иваново микроавтобус с детьми попал в ДТП

Под Иваново микроавтобус с детьми попал в ДТП - РИА Новости, 30.10.2023

Под Иваново микроавтобус с детьми попал в ДТП

Три человека, по предварительным данным, пострадали под Иваново при столкновении автомобиля и микроавтобуса, перевозившего детей, сообщило УМВД по региону в... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:57

2023-10-30T15:57

2023-10-30T15:58

происшествия

ивановская область

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РЯЗАНЬ, 30 окт – РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, пострадали под Иваново при столкновении автомобиля и микроавтобуса, перевозившего детей, сообщило УМВД по региону в Telegram-канале. Как уточняет ведомство, ДТП произошло на трассе Комсомольск - Иваново возле села Седельницы. "Джип двигался по трассе и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с микроавтобусом Volkswagen Transporter, перевозящим детей. Автобус съехал кювет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в салоне автобуса находились восемь детей, которые ехали в Фурманов на игру в баскетбол. "По предварительным данным, ушибы получила 15-тилетняя девочка…, еще двум пострадавшим оказывается помощь", - сообщило УМВД.

https://ria.ru/20231030/dtp-1906093930.html

https://ria.ru/20231028/dtp-1905906530.html

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ивановская область