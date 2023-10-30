https://ria.ru/20231030/dtp-1906081619.html
В Керчи произошло массовое ДТП, есть погибшие
В Керчи произошло массовое ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 30.10.2023
В Керчи произошло массовое ДТП, есть погибшие
Один человек погиб и четверо госпитализированы в массовом ДТП в Керчи, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым в Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T09:18
2023-10-30T09:18
2023-10-30T09:18
происшествия
керчь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Один человек погиб и четверо госпитализированы в массовом ДТП в Керчи, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым в Telegram-канале. Авария с участием пяти автомобилей случилась рано утром в понедельник. "На регулируемом перекрёстке водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем BMW, допустил наезд на стоящие на перекрёстке на запрещающий сигнал светофора транспортные средства: автомобиль Daewoo, Nissan, Ford и Geely", - говорится в сообщении. В результате ДТП водитель автомобиля Daewoo, 1962 года рождения, погиб, пассажир автомобиля Ford, 1961 года рождения, водитель и пассажир автомобиля Geely, 1981 и 1982 года рождения и 15-летний пассажир автомобиля Nissan с полученными травмами доставлены в больницу.
https://ria.ru/20231028/dtp-1905906530.html
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происшествия, керчь, республика крым
Происшествия, Керчь, Республика Крым
В Керчи произошло массовое ДТП, есть погибшие
При массовом ДТП в Керчи погиб один человек и четверо пострадали
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости.
Один человек погиб и четверо госпитализированы в массовом ДТП в Керчи, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым в Telegram-канале
.
Авария с участием пяти автомобилей случилась рано утром в понедельник.
"На регулируемом перекрёстке водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем BMW, допустил наезд на стоящие на перекрёстке на запрещающий сигнал светофора транспортные средства: автомобиль Daewoo, Nissan, Ford и Geely", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель автомобиля Daewoo, 1962 года рождения, погиб, пассажир автомобиля Ford, 1961 года рождения, водитель и пассажир автомобиля Geely, 1981 и 1982 года рождения и 15-летний пассажир автомобиля Nissan с полученными травмами доставлены в больницу.
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