Рейтинг@Mail.ru
В Керчи произошло массовое ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:18 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/dtp-1906081619.html
В Керчи произошло массовое ДТП, есть погибшие
В Керчи произошло массовое ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 30.10.2023
В Керчи произошло массовое ДТП, есть погибшие
Один человек погиб и четверо госпитализированы в массовом ДТП в Керчи, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым в Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T09:18
2023-10-30T09:18
происшествия
керчь
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906081446_0:111:916:626_1920x0_80_0_0_aab33799823be84bc0dc792a9927a4ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Один человек погиб и четверо госпитализированы в массовом ДТП в Керчи, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым в Telegram-канале. Авария с участием пяти автомобилей случилась рано утром в понедельник. "На регулируемом перекрёстке водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем BMW, допустил наезд на стоящие на перекрёстке на запрещающий сигнал светофора транспортные средства: автомобиль Daewoo, Nissan, Ford и Geely", - говорится в сообщении. В результате ДТП водитель автомобиля Daewoo, 1962 года рождения, погиб, пассажир автомобиля Ford, 1961 года рождения, водитель и пассажир автомобиля Geely, 1981 и 1982 года рождения и 15-летний пассажир автомобиля Nissan с полученными травмами доставлены в больницу.
https://ria.ru/20231028/dtp-1905906530.html
керчь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906081446_0:0:872:654_1920x0_80_0_0_64ee909c2df93428cf82b4a86e59fc56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, керчь, республика крым
Происшествия, Керчь, Республика Крым
В Керчи произошло массовое ДТП, есть погибшие

При массовом ДТП в Керчи погиб один человек и четверо пострадали

© Фото : МВД Крым/TelegramМесто ДТП в Керчи
Место ДТП в Керчи - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : МВД Крым/Telegram
Место ДТП в Керчи
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Один человек погиб и четверо госпитализированы в массовом ДТП в Керчи, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым в Telegram-канале.
Авария с участием пяти автомобилей случилась рано утром в понедельник.
"На регулируемом перекрёстке водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем BMW, допустил наезд на стоящие на перекрёстке на запрещающий сигнал светофора транспортные средства: автомобиль Daewoo, Nissan, Ford и Geely", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель автомобиля Daewoo, 1962 года рождения, погиб, пассажир автомобиля Ford, 1961 года рождения, водитель и пассажир автомобиля Geely, 1981 и 1982 года рождения и 15-летний пассажир автомобиля Nissan с полученными травмами доставлены в больницу.
Место ДТП, где пострадали пассажиры двух маршрутных автобусов в Севастополе. 28 октября 2023
В ДТП с автобусами в Севастополе пострадали 11 человек
28 октября, 23:47
 
ПроисшествияКерчьРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала