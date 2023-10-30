https://ria.ru/20231030/dokumenty-1906060556.html

В ЛНР нашли документы со схемами отбора имущества у УПЦ

В ЛНР нашли документы со схемами отбора имущества у УПЦ - РИА Новости, 30.10.2023

В ЛНР нашли документы со схемами отбора имущества у УПЦ

Сотрудники спецслужб нашли в освобожденном Северодонецке Луганской Народной Республики документы, раскрывающие мошеннические схемы отбора имущества и зданий у... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T04:04

2023-10-30T04:04

2023-10-30T04:04

религия

россия

украина

луганская народная республика

геннадий гатилов

московский патриархат

оон

украинская православная церковь

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 30 окт - РИА Новости. Сотрудники спецслужб нашли в освобожденном Северодонецке Луганской Народной Республики документы, раскрывающие мошеннические схемы отбора имущества и зданий у канонической Украинской православной церкви и подтверждающие финансирование раскольнической ПЦУ из США, сообщил РИА Новости представитель спецслужб РФ по ЛНР. Ранее в Союзе православных журналистов (СПЖ) сообщили, что Храм Святой Троицы канонической Украинской православной церкви в городе Ирпень под Киевом после незаконного голосования перевели в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), священников и прихожан выгнали, церковь закрыта. "После принятия томоса можно сказать, что США стали ещё больше участвовать в жизни раскольнической церкви (ПЦУ – ред.). Кроме того, что они помогали забирать имущество Московского патриархата, они поддерживали их финансово. Нам удалось обнаружить ряд документов, которые подтверждают финансовую помощь", - сообщила собеседник агентства. По словам собеседника агентства, во время оперативных мероприятий в здании Северодонецкой епархии раскольнической ПЦУ были найдены документы и большое количество литературы, в том числе изданной ограниченным тиражом для внутреннего пользования, в которой описывается непосредственная роль США в создании раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), а также описаны схемы, по которым забирали имущество у Украинской православной церкви. "Была разработана криминальная схема по, грубо говоря, "отжиму" церквей и имущества, принадлежащего православной церкви Московского патриархата. Началось это всё с территории Западной Украины и было сделано довольно просто на территории где проходили служения Московского патриархата", - отметил представитель спецслужб РФ по ЛНР. Согласно документам, в приходы УПЦ внедряли специальных так называемых "агентов", которые начинали вербовать людей и разрушать структуру изнутри. "Находились те люди, которые были приверженцы Православной церкви Украины (раскольнической – ред.), собирали вокруг себя общину потихоньку. Потом они изгоняли священника Московского патриархата, которые в итоге оставались в меньшинстве. Создавали дочернюю организацию, затем одна организация просто по документам (по акту приема-передачи) передавала свое имущество на другую. Ведь и там, и там участники были одни и те же, кроме нескольких лиц", - пояснила собеседник агентства. В начале сентября постпредство России при ООН в Женеве призвало Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и его главу Фолькера Тюрка публично отреагировать на дискриминацию, которой подвергаются русскоязычные на Украине. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также считает, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904643625.html

https://ria.ru/20231020/upts-1904215004.html

https://ria.ru/20231020/upts-1904180479.html

россия

украина

луганская народная республика

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россия, украина, луганская народная республика, геннадий гатилов, московский патриархат, оон, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия