https://ria.ru/20231030/dagestan-1906180044.html

МИД России прокомментировал беспорядки в Дагестане

МИД России прокомментировал беспорядки в Дагестане - РИА Новости, 30.10.2023

МИД России прокомментировал беспорядки в Дагестане

Массовые беспорядки в Дагестане являются следствием спланированной и осуществленной извне провокации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:09

2023-10-30T15:09

2023-10-30T15:25

россия

беспорядки в аэропорту махачкалы

киев

в мире

мария захарова

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Массовые беспорядки в Дагестане являются следствием спланированной и осуществленной извне провокации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Массовые беспорядки, произошедшие в Республике Дагестан, являются следствием спланированной и осуществленной извне провокации, направленной на подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства народа Российской Федерации", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.В реализации деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, добавили в дипведомстве, отметив, что Киев максимально заинтересован в дестабилизации ситуации в России и ее дискредитации на международной арене."В реализации очередной деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который в свою очередь действовал руками осевших там отъявленных русофобов", - указали в дипведомстве."Киевский режим в настоящее время максимально заинтересован в дестабилизации ситуации в России и ее дискредитации на международной арене на фоне угасающего внимания мировой общественности к кризису вокруг Украины", - добавили в МИД РФ.Оперативная реакция руководства РФ и четкие действия правоохранительных органов - ответ тем, кто надеется посеять смуту и раздор в России, подчеркнули в российском МИД."Оперативная и недвусмысленная реакция руководства России и слаженные, четкие и соразмерные действия отечественных правоохранительных органов являются однозначным ответом всем тем, кто надеется посеять смуту и раздор в России", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html

https://ria.ru/20231029/besporyadki-1906042555.html

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россия, беспорядки в аэропорту махачкалы, киев, в мире, мария захарова