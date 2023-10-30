https://ria.ru/20231030/dagestan-1906180044.html
МИД России прокомментировал беспорядки в Дагестане
МИД России прокомментировал беспорядки в Дагестане - РИА Новости, 30.10.2023
МИД России прокомментировал беспорядки в Дагестане
Массовые беспорядки в Дагестане являются следствием спланированной и осуществленной извне провокации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:09
2023-10-30T15:09
2023-10-30T15:25
россия
беспорядки в аэропорту махачкалы
киев
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Массовые беспорядки в Дагестане являются следствием спланированной и осуществленной извне провокации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Массовые беспорядки, произошедшие в Республике Дагестан, являются следствием спланированной и осуществленной извне провокации, направленной на подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства народа Российской Федерации", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.В реализации деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, добавили в дипведомстве, отметив, что Киев максимально заинтересован в дестабилизации ситуации в России и ее дискредитации на международной арене."В реализации очередной деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который в свою очередь действовал руками осевших там отъявленных русофобов", - указали в дипведомстве."Киевский режим в настоящее время максимально заинтересован в дестабилизации ситуации в России и ее дискредитации на международной арене на фоне угасающего внимания мировой общественности к кризису вокруг Украины", - добавили в МИД РФ.Оперативная реакция руководства РФ и четкие действия правоохранительных органов - ответ тем, кто надеется посеять смуту и раздор в России, подчеркнули в российском МИД."Оперативная и недвусмысленная реакция руководства России и слаженные, четкие и соразмерные действия отечественных правоохранительных органов являются однозначным ответом всем тем, кто надеется посеять смуту и раздор в России", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html
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россия, беспорядки в аэропорту махачкалы, киев, в мире, мария захарова
Россия, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Киев, В мире, Мария Захарова
МИД России прокомментировал беспорядки в Дагестане
Захарова назвала беспорядки в Дагестане следствием провокаций извне
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
Массовые беспорядки в Дагестане являются следствием спланированной и осуществленной извне провокации, заявила официальный представитель МИД
РФ Мария Захарова.
"Массовые беспорядки, произошедшие в Республике Дагестан, являются следствием спланированной и осуществленной извне провокации, направленной на подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства народа Российской Федерации", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.
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В реализации деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, добавили в дипведомстве, отметив, что Киев
максимально заинтересован в дестабилизации ситуации в России и ее дискредитации на международной арене.
"В реализации очередной деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который в свою очередь действовал руками осевших там отъявленных русофобов", - указали в дипведомстве.
"Киевский режим в настоящее время максимально заинтересован в дестабилизации ситуации в России и ее дискредитации на международной арене на фоне угасающего внимания мировой общественности к кризису вокруг Украины", - добавили в МИД РФ.
Оперативная реакция руководства РФ и четкие действия правоохранительных органов - ответ тем, кто надеется посеять смуту и раздор в России, подчеркнули в российском МИД.
"Оперативная и недвусмысленная реакция руководства России и слаженные, четкие и соразмерные действия отечественных правоохранительных органов являются однозначным ответом всем тем, кто надеется посеять смуту и раздор в России", - добавили в министерстве.
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