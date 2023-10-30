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Патриарх Кирилл прокомментировал беспорядки в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 30.10.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:20 30.10.2023 (обновлено: 15:07 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/dagestan-1906166025.html
Патриарх Кирилл прокомментировал беспорядки в аэропорту Махачкалы
Патриарх Кирилл прокомментировал беспорядки в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 30.10.2023
Патриарх Кирилл прокомментировал беспорядки в аэропорту Махачкалы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил уверенность, что события в Дагестане были спровоцированы силами, желающими вызвать кризис в России, и отметил,... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:20
2023-10-30T15:07
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
беспорядки в аэропорту махачкалы
махачкала
русская православная церковь
сергей меликов
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил уверенность, что события в Дагестане были спровоцированы силами, желающими вызвать кризис в России, и отметил, что нет моральных оправданий тем, кто планировал напасть на прибывших в Дагестан безоружных людей."Расцениваю случившееся как попытку посеять рознь между мусульманами и иудеями России, на протяжении веков поддерживающими добрые отношения дружбы и сотрудничества. Нет моральных оправданий тем, кто планировал нападение на невинных людей, прибывших в Дагестан, — они не несут и не могут нести никакой ответственности за происходящее на Ближнем Востоке. Не сомневаюсь, что в провоцировании данного инцидента приняли участие силы, не гнушающиеся ничем, чтобы вызвать нестроения в нашей стране", – говорится в его заявлении, опубликованном сайтом РПЦ.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки.На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября.В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.
https://ria.ru/20231030/besporyadki-1906116854.html
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7 495 645-6601
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Аэропорт Махачкалы после ночных беспорядков
В терминале внутренних рейсов аэропорта Махачкалы сохранено всё для стабильной работы, в международном незначительно повреждено оборудование, сообщила администрация главы Дагестана
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патриарх кирилл (владимир гундяев), беспорядки в аэропорту махачкалы, махачкала, русская православная церковь, сергей меликов
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Махачкала, Русская православная церковь, Сергей Меликов
Патриарх Кирилл прокомментировал беспорядки в аэропорту Махачкалы

Патриарх Кирилл: события в Дагестане спровоцировали желающие вызвать кризис в РФ

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил уверенность, что события в Дагестане были спровоцированы силами, желающими вызвать кризис в России, и отметил, что нет моральных оправданий тем, кто планировал напасть на прибывших в Дагестан безоружных людей.
"Расцениваю случившееся как попытку посеять рознь между мусульманами и иудеями России, на протяжении веков поддерживающими добрые отношения дружбы и сотрудничества. Нет моральных оправданий тем, кто планировал нападение на невинных людей, прибывших в Дагестан, — они не несут и не могут нести никакой ответственности за происходящее на Ближнем Востоке. Не сомневаюсь, что в провоцировании данного инцидента приняли участие силы, не гнушающиеся ничем, чтобы вызвать нестроения в нашей стране", – говорится в его заявлении, опубликованном сайтом РПЦ.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки.
На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября.
В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Глава Дагестана обратился к жителям после беспорядков в аэропорту Махачкалы
Вчера, 11:37
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Беспорядки в аэропорту МахачкалыМахачкалаРусская православная церковьСергей Меликов
 
 
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