Патриарх Кирилл прокомментировал беспорядки в аэропорту Махачкалы
Патриарх Кирилл: события в Дагестане спровоцировали желающие вызвать кризис в РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил уверенность, что события в Дагестане были спровоцированы силами, желающими вызвать кризис в России, и отметил, что нет моральных оправданий тем, кто планировал напасть на прибывших в Дагестан безоружных людей.
"Расцениваю случившееся как попытку посеять рознь между мусульманами и иудеями России, на протяжении веков поддерживающими добрые отношения дружбы и сотрудничества. Нет моральных оправданий тем, кто планировал нападение на невинных людей, прибывших в Дагестан, — они не несут и не могут нести никакой ответственности за происходящее на Ближнем Востоке. Не сомневаюсь, что в провоцировании данного инцидента приняли участие силы, не гнушающиеся ничем, чтобы вызвать нестроения в нашей стране", – говорится в его заявлении, опубликованном сайтом РПЦ.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки.
На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября.
В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.