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В Чите порекомендовали не отмечать Хэллоуин в образовательных учреждениях - РИА Новости, 30.10.2023
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13:44 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/chita-1906153669.html
В Чите порекомендовали не отмечать Хэллоуин в образовательных учреждениях
В Чите порекомендовали не отмечать Хэллоуин в образовательных учреждениях - РИА Новости, 30.10.2023
В Чите порекомендовали не отмечать Хэллоуин в образовательных учреждениях
Комитет образования Читы рекомендовал не отмечать Хэллоуин в образовательных учреждениях города, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь комитета Гэсэр... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:44
2023-10-30T13:44
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ЧИТА, 30 окт - РИА Новости. Комитет образования Читы рекомендовал не отмечать Хэллоуин в образовательных учреждениях города, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь комитета Гэсэр Раднаев. "Комитетом образования Читы рекомендовано не проводить Хэллоуин в образовательных учреждениях краевой столицы… Этот праздник не популярен у нас в городе, не популярен среди детей и школьников. Он не имеет никакого смысла", - отметил Раднаев. Он уточнил, что в городе проводятся мероприятия, направленные на развитие у детей патриотизма, на сохранение исторического наследия, на сохранение культурных традиций народов России. Отмечающийся 31 октября Хэллоуин (от англ. All Hallows Eve), первоначально кельтский дохристианский праздник, также известен как навечерие или канун Дня всех святых, который отмечается в Римско-католической церкви 1 ноября. В современной массовой культуре он стал одним из самых распространенных и веселых праздников, однако заслужил неоднозначную репутацию, в том числе и за пределами России, из-за атрибутики, связанной с нечистой силой.
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общество, чита, россия, римско-католическая церковь
Общество, Чита, Россия, Римско-католическая церковь
В Чите порекомендовали не отмечать Хэллоуин в образовательных учреждениях

Раднаев: в Чите рекомендовали не отмечать Хэллоуин в образовательных учреждениях

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкХэллоуин
Хэллоуин - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Хэллоуин. Архивное фото
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ЧИТА, 30 окт - РИА Новости. Комитет образования Читы рекомендовал не отмечать Хэллоуин в образовательных учреждениях города, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь комитета Гэсэр Раднаев.
«
"Комитетом образования Читы рекомендовано не проводить Хэллоуин в образовательных учреждениях краевой столицы… Этот праздник не популярен у нас в городе, не популярен среди детей и школьников. Он не имеет никакого смысла", - отметил Раднаев.
Он уточнил, что в городе проводятся мероприятия, направленные на развитие у детей патриотизма, на сохранение исторического наследия, на сохранение культурных традиций народов России.
Отмечающийся 31 октября Хэллоуин (от англ. All Hallows Eve), первоначально кельтский дохристианский праздник, также известен как навечерие или канун Дня всех святых, который отмечается в Римско-католической церкви 1 ноября. В современной массовой культуре он стал одним из самых распространенных и веселых праздников, однако заслужил неоднозначную репутацию, в том числе и за пределами России, из-за атрибутики, связанной с нечистой силой.
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