https://ria.ru/20231030/butovskiy-1905669209.html

На Бутовском полигоне прочтут имена более 20 тысяч репрессированных

На Бутовском полигоне прочтут имена более 20 тысяч репрессированных - РИА Новости, 30.10.2023

На Бутовском полигоне прочтут имена более 20 тысяч репрессированных

В мемориальном комплексе “Бутовский полигон” 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, пройдет акция “Голос памяти”, в ходе которой будут... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T03:00

2023-10-30T03:00

2023-10-30T05:44

религия

москва

московская область (подмосковье)

россия

русская православная церковь

московский патриархат

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103263/64/1032636458_0:73:785:515_1920x0_80_0_0_90439c1fe5367b4b29dce8db91fb750a.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В мемориальном комплексе “Бутовский полигон” 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, пройдет акция “Голос памяти”, в ходе которой будут прочитаны имена расстрелянных на нем жертв Большого террора, а перед ней состоится заупокойная служба в храме Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове, рассказал РИА Новости директор мемориального научно-просветительского центра “Бутово” Игорь Гарькавый.“Сейчас это церковный день в календаре, и, соответственно, совершенно другой статус у этого дня. В этот день предписано решением Священного синода от 2021 года, во первых, совершение заупокойного богослужения в храме Христа Спасителя, которое может совершать сам патриарх или тот, кого он выберет для того, чтобы его заместить. В этот день происходит заупокойное богослужение во всех кафедральных соборах епархий, в монастырях, храмах: по возможности, где есть для этого силы. И, соответственно, в местах массового захоронения, в том числе – на Бутовском полигоне”, – рассказал РИА Новости Гарькавый.Заупокойную службу на Бутовском полигоне, сказал Гарькавый, в 2023 году впервые возглавит митрополит Коломенский и Крутицкий Павел (Пономарев) – председатель церковно-общественного совета при патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.Акция “Голос памяти” – уникальное мероприятие Бутовского мемориала, и она проходит уже 11 лет, добавил директор мемориала. В 2023 году она пройдет в рабочий день, и в условиях “брутальной” погоды, поэтому, по его мнению, спрогнозировать число участников сложно – но меньше четырех сотен человек “Голос памяти” не собирал никогда.“Мы будем читать имена с одиннадцати утра и где-то до семи часов вечера, пока не прочитаем имена всех пострадавших”, – подытожил Игорь Гарькавый.Акция, как сообщили в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, будет проведена согласно решению Священного синода Русской православной церкви 2021 года о совершении заупокойных служб о всех пострадавших от антирелигиозных репрессий православных христианах 30 октября, с сохранением сложившейся внебогослужебной традиции чтения имен убитых.Богослужение в храме Новомучеников и Исповедников Российских начнется в 8:45. В 11.00 акция “Голос Памяти” продолжится чтением имен пострадавших в Бутово в соответствии с “расстрельными списками” НКВД по дням приведения приговоров в исполнение. В чтении перед мемориалом “Сад памяти”, открытым 27 сентября 2017 года, смогут принять участие все желающие. Посетители смогут почтить память погибших и по-другому: возложив к погребальным рвам цветы, или поставив свечи на насыпи.Предположительно, чтение имен – а на Бутовском полигоне в 1937-38 годах были расстреляны 20762 человека – продлится до 19:00. Всех гостей и участников акции планируется угостить горячим чаем.Традиционно акция проводится при поддержке комитета общественных связей Москвы.С августа 1937 по октябрь 1938 года на бывшем полигоне НКВД в Бутово проходили расстрелы. В основном там уничтожались жители Москвы и Подмосковья, люди разных вероисповеданий и политических убеждений.Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) в 2021 году постановил ежегодно 30 октября совершать панихиды по жертвам репрессий. Он предложил Синодам самоуправляемых церквей, экзархатов, митрополичьих округов и епархиям не на территории РФ самостоятельно определить, “исходя из местных потребностей и условий, день совершения особенных заупокойных богослужений о всех православных христианах, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении”.

https://ria.ru/20221030/magadan-1827851025.html

https://ria.ru/20221030/repressii-1827189648.html

https://ria.ru/20221030/pamyat-1827869570.html

https://ria.ru/20170513/1494245666.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, московская область (подмосковье), россия, русская православная церковь, московский патриархат, религия