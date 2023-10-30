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На Бутовском полигоне прочтут имена более 20 тысяч репрессированных - РИА Новости, 30.10.2023
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Религия
 
03:00 30.10.2023 (обновлено: 05:44 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/butovskiy-1905669209.html
На Бутовском полигоне прочтут имена более 20 тысяч репрессированных
На Бутовском полигоне прочтут имена более 20 тысяч репрессированных - РИА Новости, 30.10.2023
На Бутовском полигоне прочтут имена более 20 тысяч репрессированных
В мемориальном комплексе “Бутовский полигон” 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, пройдет акция “Голос памяти”, в ходе которой будут... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T03:00
2023-10-30T05:44
религия
москва
московская область (подмосковье)
россия
русская православная церковь
московский патриархат
религия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В мемориальном комплексе “Бутовский полигон” 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, пройдет акция “Голос памяти”, в ходе которой будут прочитаны имена расстрелянных на нем жертв Большого террора, а перед ней состоится заупокойная служба в храме Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове, рассказал РИА Новости директор мемориального научно-просветительского центра “Бутово” Игорь Гарькавый.“Сейчас это церковный день в календаре, и, соответственно, совершенно другой статус у этого дня. В этот день предписано решением Священного синода от 2021 года, во первых, совершение заупокойного богослужения в храме Христа Спасителя, которое может совершать сам патриарх или тот, кого он выберет для того, чтобы его заместить. В этот день происходит заупокойное богослужение во всех кафедральных соборах епархий, в монастырях, храмах: по возможности, где есть для этого силы. И, соответственно, в местах массового захоронения, в том числе – на Бутовском полигоне”, – рассказал РИА Новости Гарькавый.Заупокойную службу на Бутовском полигоне, сказал Гарькавый, в 2023 году впервые возглавит митрополит Коломенский и Крутицкий Павел (Пономарев) – председатель церковно-общественного совета при патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.Акция “Голос памяти” – уникальное мероприятие Бутовского мемориала, и она проходит уже 11 лет, добавил директор мемориала. В 2023 году она пройдет в рабочий день, и в условиях “брутальной” погоды, поэтому, по его мнению, спрогнозировать число участников сложно – но меньше четырех сотен человек “Голос памяти” не собирал никогда.“Мы будем читать имена с одиннадцати утра и где-то до семи часов вечера, пока не прочитаем имена всех пострадавших”, – подытожил Игорь Гарькавый.Акция, как сообщили в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, будет проведена согласно решению Священного синода Русской православной церкви 2021 года о совершении заупокойных служб о всех пострадавших от антирелигиозных репрессий православных христианах 30 октября, с сохранением сложившейся внебогослужебной традиции чтения имен убитых.Богослужение в храме Новомучеников и Исповедников Российских начнется в 8:45. В 11.00 акция “Голос Памяти” продолжится чтением имен пострадавших в Бутово в соответствии с “расстрельными списками” НКВД по дням приведения приговоров в исполнение. В чтении перед мемориалом “Сад памяти”, открытым 27 сентября 2017 года, смогут принять участие все желающие. Посетители смогут почтить память погибших и по-другому: возложив к погребальным рвам цветы, или поставив свечи на насыпи.Предположительно, чтение имен – а на Бутовском полигоне в 1937-38 годах были расстреляны 20762 человека – продлится до 19:00. Всех гостей и участников акции планируется угостить горячим чаем.Традиционно акция проводится при поддержке комитета общественных связей Москвы.С августа 1937 по октябрь 1938 года на бывшем полигоне НКВД в Бутово проходили расстрелы. В основном там уничтожались жители Москвы и Подмосковья, люди разных вероисповеданий и политических убеждений.Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) в 2021 году постановил ежегодно 30 октября совершать панихиды по жертвам репрессий. Он предложил Синодам самоуправляемых церквей, экзархатов, митрополичьих округов и епархиям не на территории РФ самостоятельно определить, “исходя из местных потребностей и условий, день совершения особенных заупокойных богослужений о всех православных христианах, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении”.
https://ria.ru/20221030/magadan-1827851025.html
https://ria.ru/20221030/repressii-1827189648.html
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москва, московская область (подмосковье), россия, русская православная церковь, московский патриархат, религия
Религия, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Религия
На Бутовском полигоне прочтут имена более 20 тысяч репрессированных

На Бутовском полигоне прочтут имена более 20 тысяч жертв Большого террора

Бутовский полигон в Москве
Бутовский полигон в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В мемориальном комплексе “Бутовский полигон” 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, пройдет акция “Голос памяти”, в ходе которой будут прочитаны имена расстрелянных на нем жертв Большого террора, а перед ней состоится заупокойная служба в храме Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове, рассказал РИА Новости директор мемориального научно-просветительского центра “Бутово” Игорь Гарькавый.
“Сейчас это церковный день в календаре, и, соответственно, совершенно другой статус у этого дня. В этот день предписано решением Священного синода от 2021 года, во первых, совершение заупокойного богослужения в храме Христа Спасителя, которое может совершать сам патриарх или тот, кого он выберет для того, чтобы его заместить. В этот день происходит заупокойное богослужение во всех кафедральных соборах епархий, в монастырях, храмах: по возможности, где есть для этого силы. И, соответственно, в местах массового захоронения, в том числе – на Бутовском полигоне”, – рассказал РИА Новости Гарькавый.
Маска Скорби - мемориал в Магадане, посвященный памяти жертв политических репрессий - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
В Магадане открыли реконструированный монумент "Маска Скорби"
30 октября 2022, 08:13
Заупокойную службу на Бутовском полигоне, сказал Гарькавый, в 2023 году впервые возглавит митрополит Коломенский и Крутицкий Павел (Пономарев) – председатель церковно-общественного совета при патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Акция “Голос памяти” – уникальное мероприятие Бутовского мемориала, и она проходит уже 11 лет, добавил директор мемориала. В 2023 году она пройдет в рабочий день, и в условиях “брутальной” погоды, поэтому, по его мнению, спрогнозировать число участников сложно – но меньше четырех сотен человек “Голос памяти” не собирал никогда.
“Мы будем читать имена с одиннадцати утра и где-то до семи часов вечера, пока не прочитаем имена всех пострадавших”, – подытожил Игорь Гарькавый.
Женщина во время акции Колокол памяти у мемориала Стена скорби на проспекте Сахарова в Москве в День памяти жертв политических репрессий - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
День памяти жертв политических репрессий
30 октября 2022, 03:03
Акция, как сообщили в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, будет проведена согласно решению Священного синода Русской православной церкви 2021 года о совершении заупокойных служб о всех пострадавших от антирелигиозных репрессий православных христианах 30 октября, с сохранением сложившейся внебогослужебной традиции чтения имен убитых.
Богослужение в храме Новомучеников и Исповедников Российских начнется в 8:45. В 11.00 акция “Голос Памяти” продолжится чтением имен пострадавших в Бутово в соответствии с “расстрельными списками” НКВД по дням приведения приговоров в исполнение. В чтении перед мемориалом “Сад памяти”, открытым 27 сентября 2017 года, смогут принять участие все желающие. Посетители смогут почтить память погибших и по-другому: возложив к погребальным рвам цветы, или поставив свечи на насыпи.
Предположительно, чтение имен – а на Бутовском полигоне в 1937-38 годах были расстреляны 20762 человека – продлится до 19:00. Всех гостей и участников акции планируется угостить горячим чаем.
Фотографии жертв репрессий на Бутовском полигоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
На Бутовском полигоне в День жертв репрессий прочтут имена расстрелянных
30 октября 2022, 10:43
Традиционно акция проводится при поддержке комитета общественных связей Москвы.
С августа 1937 по октябрь 1938 года на бывшем полигоне НКВД в Бутово проходили расстрелы. В основном там уничтожались жители Москвы и Подмосковья, люди разных вероисповеданий и политических убеждений.
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) в 2021 году постановил ежегодно 30 октября совершать панихиды по жертвам репрессий. Он предложил Синодам самоуправляемых церквей, экзархатов, митрополичьих округов и епархиям не на территории РФ самостоятельно определить, “исходя из местных потребностей и условий, день совершения особенных заупокойных богослужений о всех православных христианах, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении”.
Патриаршее служение на Бутовском полигоне, 13 мая 2017
Бутовский полигон. "Место, которое будит христианскую совесть"
13 мая 2017, 22:10
 
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