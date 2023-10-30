https://ria.ru/20231030/buryatiya-1906100338.html
В Бурятии туристку эвакуировали при спуске с горы
В Бурятии туристку эвакуировали при спуске с горы - РИА Новости, 30.10.2023
В Бурятии туристку эвакуировали при спуске с горы
Спасатели эвакуировали 57-летнюю женщину, которая при спуске с Пика Любви в Тункинском районе Бурятии повредила ребро, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:34
2023-10-30T11:34
2023-10-30T11:45
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УЛАН-УДЭ, 30 окт – РИА Новости. Спасатели эвакуировали 57-летнюю женщину, которая при спуске с Пика Любви в Тункинском районе Бурятии повредила ребро, сообщила в понедельник пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС. По данным ведомства, сообщение о помощи поступило в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу вечером 29 октября. Сообщалось, что в горах Тункинского района женщине 1966 года рождения, состоявшей в незарегистрированной туристической группе из двух человек, нужна помощь в эвакуации. "По уточнённой информации, при спуске с Пика Любви она получила травму ребра. Прибыв на место, спасатели БРПСС оказали первую помощь пострадавшей, после чего с помощью носилок и страховки, по сложной скалистой местности, пешим порядком эвакуировали пострадавшую женщину в село Аршан", - говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря своевременной и профессиональной помощи спасателей, женщина в удовлетворительном состоянии доставлена в населённый пункт и передана бригаде врачей.
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новости - туризм, туризм, туристы, республика бурятия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Республика Бурятия
В Бурятии туристку эвакуировали при спуске с горы
В Бурятии спасатели эвакуировали травмированную во время спуска с горы туристку
УЛАН-УДЭ, 30 окт – РИА Новости. Спасатели эвакуировали 57-летнюю женщину, которая при спуске с Пика Любви в Тункинском районе Бурятии повредила ребро, сообщила в понедельник пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
По данным ведомства, сообщение о помощи поступило в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу вечером 29 октября. Сообщалось, что в горах Тункинского района женщине 1966 года рождения, состоявшей в незарегистрированной туристической группе из двух человек, нужна помощь в эвакуации.
"По уточнённой информации, при спуске с Пика Любви она получила травму ребра. Прибыв на место, спасатели БРПСС оказали первую помощь пострадавшей, после чего с помощью носилок и страховки, по сложной скалистой местности, пешим порядком эвакуировали пострадавшую женщину в село Аршан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря своевременной и профессиональной помощи спасателей, женщина в удовлетворительном состоянии доставлена в населённый пункт и передана бригаде врачей.
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