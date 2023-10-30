Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии туристку эвакуировали при спуске с горы - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:34 30.10.2023 (обновлено: 11:45 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/buryatiya-1906100338.html
В Бурятии туристку эвакуировали при спуске с горы
В Бурятии туристку эвакуировали при спуске с горы - РИА Новости, 30.10.2023
В Бурятии туристку эвакуировали при спуске с горы
Спасатели эвакуировали 57-летнюю женщину, которая при спуске с Пика Любви в Тункинском районе Бурятии повредила ребро, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:34
2023-10-30T11:45
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
республика бурятия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906118417_0:330:1436:1137_1920x0_80_0_0_393e8f79673d2f95bc588a352d51802e.jpg
УЛАН-УДЭ, 30 окт – РИА Новости. Спасатели эвакуировали 57-летнюю женщину, которая при спуске с Пика Любви в Тункинском районе Бурятии повредила ребро, сообщила в понедельник пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС. По данным ведомства, сообщение о помощи поступило в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу вечером 29 октября. Сообщалось, что в горах Тункинского района женщине 1966 года рождения, состоявшей в незарегистрированной туристической группе из двух человек, нужна помощь в эвакуации. "По уточнённой информации, при спуске с Пика Любви она получила травму ребра. Прибыв на место, спасатели БРПСС оказали первую помощь пострадавшей, после чего с помощью носилок и страховки, по сложной скалистой местности, пешим порядком эвакуировали пострадавшую женщину в село Аршан", - говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря своевременной и профессиональной помощи спасателей, женщина в удовлетворительном состоянии доставлена в населённый пункт и передана бригаде врачей.
https://ria.ru/20230915/turizm-1896185995.html
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906118417_0:196:1436:1272_1920x0_80_0_0_1c7756a023f102a5cc3cb908ce440a35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, республика бурятия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Республика Бурятия
В Бурятии туристку эвакуировали при спуске с горы

В Бурятии спасатели эвакуировали травмированную во время спуска с горы туристку

© Фото : Агентство ГО и ЧС Республики Бурятия/ВКонтактеСпасатели эвакуируют 57-летнюю женщину с Пика Любви в Бурятии. 30 октября 2023
Спасатели эвакуируют 57-летнюю женщину с Пика Любви в Бурятии. 30 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : Агентство ГО и ЧС Республики Бурятия/ВКонтакте
Спасатели эвакуируют 57-летнюю женщину с Пика Любви в Бурятии. 30 октября 2023
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 30 окт – РИА Новости. Спасатели эвакуировали 57-летнюю женщину, которая при спуске с Пика Любви в Тункинском районе Бурятии повредила ребро, сообщила в понедельник пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
По данным ведомства, сообщение о помощи поступило в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу вечером 29 октября. Сообщалось, что в горах Тункинского района женщине 1966 года рождения, состоявшей в незарегистрированной туристической группе из двух человек, нужна помощь в эвакуации.
"По уточнённой информации, при спуске с Пика Любви она получила травму ребра. Прибыв на место, спасатели БРПСС оказали первую помощь пострадавшей, после чего с помощью носилок и страховки, по сложной скалистой местности, пешим порядком эвакуировали пострадавшую женщину в село Аршан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря своевременной и профессиональной помощи спасателей, женщина в удовлетворительном состоянии доставлена в населённый пункт и передана бригаде врачей.
Группа альпинистов поднимается на вершину горы Эльбрус - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Смертельные приключения. Почему происходят несчастные случаи с туристами
15 сентября, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыРеспублика Бурятия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала