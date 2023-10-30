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Кадыров прокомментировал беспорядки в Дагестане - РИА Новости, 30.10.2023
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22:20 30.10.2023 (обновлено: 22:36 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/besporyadki-1906299258.html
Кадыров прокомментировал беспорядки в Дагестане
Кадыров прокомментировал беспорядки в Дагестане - РИА Новости, 30.10.2023
Кадыров прокомментировал беспорядки в Дагестане
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал беспорядки в Дагестане, отметив, что нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T22:20
2023-10-30T22:36
россия
беспорядки в аэропорту махачкалы
происшествия
рамзан кадыров
тель-авив
махачкала
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал беспорядки в Дагестане, отметив, что нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри, нельзя митинговать и громить аэропорты."Ввиду последних событий, связанных с трагедией палестинского народа, я подчеркнул, что израильский режим показал миру свое истинное лицо, устраивая самый настоящий массовый террор в отношении мирных людей. Но нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. Мы должны быть выше всего этого и соблюдать порядок на своей земле. Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жёстко пресекаться", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны.
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россия, беспорядки в аэропорту махачкалы, происшествия, рамзан кадыров, тель-авив, махачкала
Россия, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Происшествия, Рамзан Кадыров, Тель-Авив, Махачкала
Кадыров прокомментировал беспорядки в Дагестане

Кадыров после беспорядков в Махачкале призвал людей не митинговать

© Фото : Kadyrov_95/Telegram Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : Kadyrov_95/Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров . Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал беспорядки в Дагестане, отметив, что нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри, нельзя митинговать и громить аэропорты.
"Ввиду последних событий, связанных с трагедией палестинского народа, я подчеркнул, что израильский режим показал миру свое истинное лицо, устраивая самый настоящий массовый террор в отношении мирных людей. Но нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. Мы должны быть выше всего этого и соблюдать порядок на своей земле. Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жёстко пресекаться", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны.
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РоссияБеспорядки в аэропорту МахачкалыПроисшествияРамзан КадыровТель-АвивМахачкала
 
 
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