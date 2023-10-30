https://ria.ru/20231030/besporyadki-1906299258.html

Кадыров прокомментировал беспорядки в Дагестане

Кадыров прокомментировал беспорядки в Дагестане - РИА Новости, 30.10.2023

Кадыров прокомментировал беспорядки в Дагестане

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал беспорядки в Дагестане, отметив, что нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T22:20

2023-10-30T22:20

2023-10-30T22:36

россия

беспорядки в аэропорту махачкалы

происшествия

рамзан кадыров

тель-авив

махачкала

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал беспорядки в Дагестане, отметив, что нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри, нельзя митинговать и громить аэропорты."Ввиду последних событий, связанных с трагедией палестинского народа, я подчеркнул, что израильский режим показал миру свое истинное лицо, устраивая самый настоящий массовый террор в отношении мирных людей. Но нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. Мы должны быть выше всего этого и соблюдать порядок на своей земле. Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жёстко пресекаться", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны.

https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html

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россия, беспорядки в аэропорту махачкалы, происшествия, рамзан кадыров, тель-авив, махачкала