https://ria.ru/20231030/besporyadki-1906299258.html
Кадыров прокомментировал беспорядки в Дагестане
Кадыров прокомментировал беспорядки в Дагестане - РИА Новости, 30.10.2023
Кадыров прокомментировал беспорядки в Дагестане
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал беспорядки в Дагестане, отметив, что нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T22:20
2023-10-30T22:20
2023-10-30T22:36
россия
беспорядки в аэропорту махачкалы
происшествия
рамзан кадыров
тель-авив
махачкала
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895362418_0:213:992:771_1920x0_80_0_0_5f2ebc93d850d3eef2571bcd7e2c1eae.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал беспорядки в Дагестане, отметив, что нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри, нельзя митинговать и громить аэропорты."Ввиду последних событий, связанных с трагедией палестинского народа, я подчеркнул, что израильский режим показал миру свое истинное лицо, устраивая самый настоящий массовый террор в отношении мирных людей. Но нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. Мы должны быть выше всего этого и соблюдать порядок на своей земле. Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жёстко пресекаться", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны.
https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html
россия
тель-авив
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895362418_0:94:992:838_1920x0_80_0_0_754ec4fc08ffb574753b2b4d3863507b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, беспорядки в аэропорту махачкалы, происшествия, рамзан кадыров, тель-авив, махачкала
Россия, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Происшествия, Рамзан Кадыров, Тель-Авив, Махачкала
Кадыров прокомментировал беспорядки в Дагестане
Кадыров после беспорядков в Махачкале призвал людей не митинговать