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Глава Дагестана обратился к жителям после беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 30.10.2023
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11:37 30.10.2023 (обновлено: 11:38 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/besporyadki-1906116854.html
Глава Дагестана обратился к жителям после беспорядков в аэропорту Махачкалы
Глава Дагестана обратился к жителям после беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 30.10.2023
Глава Дагестана обратился к жителям после беспорядков в аэропорту Махачкалы
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что всем жителям республики должно быть стыдно за массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:37
2023-10-30T11:38
беспорядки в аэропорту махачкалы
махачкала
сергей меликов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что всем жителям республики должно быть стыдно за массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы. На пресс-подходе он напомнил, что президент РФ Владимир Путин "25 октября провел встречу с представителями всех конфессий, присутствующих на территории России, и высказал свою четкую позицию в определении целей и задач нашей страны в период возникновения кризиса на Ближнем Востоке, и все руководители конфессий его поддержали". "Наверно, в какой-то степени Верховный главнокомандующий рассчитывал на поддержку Дагестана, а мы, к сожалению, показали то, за что нам всем сегодня должно быть стыдно", – сказал Меликов. Он отметил, что в других регионах, в которых проживает большое количество мусульман, "люди выражают поддержу палестинцам достойно, цивилизованно" и только в Дагестане "в очередной раз показали недостойное поведение". В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии. Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.
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Аэропорт Махачкалы после ночных беспорядков
В терминале внутренних рейсов аэропорта Махачкалы сохранено всё для стабильной работы, в международном незначительно повреждено оборудование, сообщила администрация главы Дагестана
2023-10-30T11:37
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PT0M46S
Меликов: Попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане проводятся врагами России
Попытки дестабилизировать обстановку в Дагестане идут извне, заявил глава региона Меликов после ЧП в аэропорту Махачкалы
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беспорядки в аэропорту махачкалы, махачкала, сергей меликов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, видео
Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Махачкала, Сергей Меликов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
Глава Дагестана обратился к жителям после беспорядков в аэропорту Махачкалы
МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что всем жителям республики должно быть стыдно за массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы.
2023-10-30T11:37
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PT0M46S
Глава Дагестана обратился к жителям после беспорядков в аэропорту Махачкалы

Меликов: всем жителям Дагестана должно быть стыдно за беспорядки в аэропорту

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
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МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что всем жителям республики должно быть стыдно за массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы.
На пресс-подходе он напомнил, что президент РФ Владимир Путин "25 октября провел встречу с представителями всех конфессий, присутствующих на территории России, и высказал свою четкую позицию в определении целей и задач нашей страны в период возникновения кризиса на Ближнем Востоке, и все руководители конфессий его поддержали".
"Наверно, в какой-то степени Верховный главнокомандующий рассчитывал на поддержку Дагестана, а мы, к сожалению, показали то, за что нам всем сегодня должно быть стыдно", – сказал Меликов.
Он отметил, что в других регионах, в которых проживает большое количество мусульман, "люди выражают поддержу палестинцам достойно, цивилизованно" и только в Дагестане "в очередной раз показали недостойное поведение".
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки.
На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября.
В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.
Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.
 
Беспорядки в аэропорту МахачкалыМахачкалаСергей МеликовФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
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