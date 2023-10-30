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Глава Дагестана обратился к жителям после беспорядков в аэропорту Махачкалы

Глава Дагестана обратился к жителям после беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 30.10.2023

Глава Дагестана обратился к жителям после беспорядков в аэропорту Махачкалы

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что всем жителям республики должно быть стыдно за массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T11:37

2023-10-30T11:37

2023-10-30T11:38

беспорядки в аэропорту махачкалы

махачкала

сергей меликов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что всем жителям республики должно быть стыдно за массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы. На пресс-подходе он напомнил, что президент РФ Владимир Путин "25 октября провел встречу с представителями всех конфессий, присутствующих на территории России, и высказал свою четкую позицию в определении целей и задач нашей страны в период возникновения кризиса на Ближнем Востоке, и все руководители конфессий его поддержали". "Наверно, в какой-то степени Верховный главнокомандующий рассчитывал на поддержку Дагестана, а мы, к сожалению, показали то, за что нам всем сегодня должно быть стыдно", – сказал Меликов. Он отметил, что в других регионах, в которых проживает большое количество мусульман, "люди выражают поддержу палестинцам достойно, цивилизованно" и только в Дагестане "в очередной раз показали недостойное поведение". В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии. Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.

махачкала

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беспорядки в аэропорту махачкалы, махачкала, сергей меликов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, видео