https://ria.ru/20231030/bespilotniki-1906282672.html
В Самарской области до конца года запустят производство беспилотников
В Самарской области до конца года запустят производство беспилотников - РИА Новости, 30.10.2023
В Самарской области до конца года запустят производство беспилотников
До конца текущего года на площадке в Самарской области запустится серийное производство беспилотников, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T20:30
2023-10-30T20:30
2023-10-30T20:30
самарская область
технологии
беспилотники
производство
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. До конца текущего года на площадке в Самарской области запустится серийное производство беспилотников, сообщает пресс-служба регионального правительства. Проект реализуется при активной поддержке властей области и губернатора Дмитрия Азарова. "До конца года мы уже запускаем корпуса. Мы начинаем серийное производство винтов, двигателей, драйверов и полетных контроллеров, первые тысячи FPV-дронов, первые сотни агродронов и дронов других применений", – сообщил гендиректор ООО "Транспорт будущего" Юрий Козаренко, слова которого приводят в пресс-службе правительства. Он отметил, что участники инжинирингового форума, который недавно прошел в технопарке "Жигулевская долина" в Самарской области, уже могли увидеть в работе десятки беспилотных авиационных систем (БАС), которые применяются в регионе. "И наша задача сделать Самарскую область в следующем году лидером по применению беспилотных авиационных систем", – сказал Козаренко. В пресс-службе напомнили, в Самарской области ведется работа по созданию полного цикла производства БАС – от разработки, проектирования и проведения летных испытаний до серийного производства и обслуживания. В проекте бюджета Самарской области на ближайшие три года заложены средства на реализацию национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем. "Этот проект по-настоящему прорывной для Самарской области. Вне всякого сомнения, мы будем оказывать ему поддержку. Очень важна та задача, над которой вместе работаем, по формированию потребительского спроса. Мы будем содействовать в ее решении", – приводятся в сообщении слова Азарова. Гендиректор ООО "Транспорт будущего" отметил несколько главных преимуществ, которые позволяют успешно реализовать проект в Самарской области: диверсифицированная экономика региона, инновационная и транспортная инфраструктура, научно-технологический и кадровый потенциал. "Отдельно отмечу активность и вовлеченность в решение задач бизнеса губернатора Самарской области, правительства региона, в целом всех коллективов, которые работают сегодня вместе с нами. Мы большое количество задач решаем совместно", – сказал Козаренко.
https://ria.ru/20230922/bespilotniki-1897924469.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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самарская область, технологии, беспилотники, производство
Самарская область, Технологии, Беспилотники, Производство
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. До конца текущего года на площадке в Самарской области запустится серийное производство беспилотников, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проект реализуется при активной поддержке властей области и губернатора Дмитрия Азарова
.
"До конца года мы уже запускаем корпуса. Мы начинаем серийное производство винтов, двигателей, драйверов и полетных контроллеров, первые тысячи FPV-дронов, первые сотни агродронов и дронов других применений", – сообщил гендиректор ООО "Транспорт будущего" Юрий Козаренко, слова которого приводят в пресс-службе правительства.
Он отметил, что участники инжинирингового форума, который недавно прошел в технопарке "Жигулевская долина" в Самарской области, уже могли увидеть в работе десятки беспилотных авиационных систем (БАС), которые применяются в регионе.
"И наша задача сделать Самарскую область
в следующем году лидером по применению беспилотных авиационных систем", – сказал Козаренко.
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В пресс-службе напомнили, в Самарской области ведется работа по созданию полного цикла производства БАС
– от разработки, проектирования и проведения летных испытаний до серийного производства и обслуживания. В проекте бюджета Самарской области на ближайшие три года заложены средства на реализацию национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем.
"Этот проект по-настоящему прорывной для Самарской области. Вне всякого сомнения, мы будем оказывать ему поддержку. Очень важна та задача, над которой вместе работаем, по формированию потребительского спроса. Мы будем содействовать в ее решении", – приводятся в сообщении слова Азарова.
Гендиректор ООО "Транспорт будущего" отметил несколько главных преимуществ, которые позволяют успешно реализовать проект в Самарской области: диверсифицированная экономика региона, инновационная и транспортная инфраструктура, научно-технологический и кадровый потенциал.
"Отдельно отмечу активность и вовлеченность в решение задач бизнеса губернатора Самарской области, правительства региона, в целом всех коллективов, которые работают сегодня вместе с нами. Мы большое количество задач решаем совместно", – сказал Козаренко.