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В Севастополе применили ПВО для отражения атаки беспилотников
В Севастополе применили ПВО для отражения атаки беспилотников - РИА Новости, 30.10.2023
В Севастополе применили ПВО для отражения атаки беспилотников
Черноморский флот отражает атаку беспилотников над морем на внешнем рейде Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T04:28
2023-10-30T04:28
2023-10-30T05:01
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безопасность
севастополь
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михаил развожаев
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Черноморский флот отражает атаку беспилотников над морем на внешнем рейде Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."Громкие звуки — это на внешнем рейде над акваторией, по предварительной информации, Черноморский флот отбивает атаку БПЛА", — написал он.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231030/spetsoperatsiya-1906057272.html
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безопасность, севастополь, россия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев
В Севастополе применили ПВО для отражения атаки беспилотников
Развожаев: силы ПВО отражают атаку БПЛА над морем на внешнем рейде Севастополя