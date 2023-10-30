https://ria.ru/20231030/bespilotniki-1906061927.html

В Севастополе применили ПВО для отражения атаки беспилотников

В Севастополе применили ПВО для отражения атаки беспилотников - РИА Новости, 30.10.2023

В Севастополе применили ПВО для отражения атаки беспилотников

Черноморский флот отражает атаку беспилотников над морем на внешнем рейде Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T04:28

2023-10-30T04:28

2023-10-30T05:01

специальная военная операция на украине

безопасность

севастополь

россия

михаил развожаев

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Черноморский флот отражает атаку беспилотников над морем на внешнем рейде Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."Громкие звуки — это на внешнем рейде над акваторией, по предварительной информации, Черноморский флот отбивает атаку БПЛА", — написал он.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231030/spetsoperatsiya-1906057272.html

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россия

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безопасность, севастополь, россия, михаил развожаев