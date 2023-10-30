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В Севастополе применили ПВО для отражения атаки беспилотников - РИА Новости, 30.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:28 30.10.2023 (обновлено: 05:01 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/bespilotniki-1906061927.html
В Севастополе применили ПВО для отражения атаки беспилотников
В Севастополе применили ПВО для отражения атаки беспилотников - РИА Новости, 30.10.2023
В Севастополе применили ПВО для отражения атаки беспилотников
Черноморский флот отражает атаку беспилотников над морем на внешнем рейде Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T04:28
2023-10-30T05:01
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
россия
михаил развожаев
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Черноморский флот отражает атаку беспилотников над морем на внешнем рейде Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."Громкие звуки — это на внешнем рейде над акваторией, по предварительной информации, Черноморский флот отбивает атаку БПЛА", — написал он.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231030/spetsoperatsiya-1906057272.html
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безопасность, севастополь, россия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев
В Севастополе применили ПВО для отражения атаки беспилотников

Развожаев: силы ПВО отражают атаку БПЛА над морем на внешнем рейде Севастополя

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБалаклавская бухта в Севастополе
Балаклавская бухта в Севастополе - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Черноморский флот отражает атаку беспилотников над морем на внешнем рейде Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«
"Громкие звуки — это на внешнем рейде над акваторией, по предварительной информации, Черноморский флот отбивает атаку БПЛА", — написал он.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащий с БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСевастопольРоссияМихаил Развожаев
 
 
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