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Путин заявил о стремлении США к дестабилизации конкурентов - РИА Новости, 30.10.2023
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21:24 30.10.2023 (обновлено: 22:26 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/amerika-1906292200.html
Путин заявил о стремлении США к дестабилизации конкурентов
Путин заявил о стремлении США к дестабилизации конкурентов - РИА Новости, 30.10.2023
Путин заявил о стремлении США к дестабилизации конкурентов
Мир по-американски с одним гегемоном разрушается и постепенно уходит в прошлое, но США не хотят с этим мириться, стремятся сдерживать и дестабилизировать своих... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T21:24
2023-10-30T22:26
сша
в мире
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 30 окт - РИА Новости. Мир по-американски с одним гегемоном разрушается и постепенно уходит в прошлое, но США не хотят с этим мириться, стремятся сдерживать и дестабилизировать своих конкурентов, используя хаос, заявил президент РФ Владимир Путин."США как мировая сверхдержава — все это видят, понимают даже по тенденциям в мировой экономике — слабеет, теряет свои позиции. Но Штаты не хотят с этим мириться, а наоборот, хотят сохранить, продлить своё доминирование, свою глобальную диктатуру", - заявил Путин в понедельник на совещании по ситуации в Дагестане.Он добавил, что "в условиях всеобщего хаоса это удобнее делать"."Потому что с помощью такого хаоса они рассчитывают сдерживать, дестабилизировать конкурентов — как они выражаются, своих геополитических противников, к которым относят и нашу страну. А на самом деле — новые центры мирового развития, суверенные, самостоятельные страны, которые не хотят унижаться и выполнять роль лакеев", - продолжил президент РФ.
https://ria.ru/20231030/politika-1906291711.html
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сша, в мире, россия, владимир путин
США, В мире, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о стремлении США к дестабилизации конкурентов

Путин: США стремятся сдерживать конкурентов, используя хаос

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 30 окт - РИА Новости. Мир по-американски с одним гегемоном разрушается и постепенно уходит в прошлое, но США не хотят с этим мириться, стремятся сдерживать и дестабилизировать своих конкурентов, используя хаос, заявил президент РФ Владимир Путин.
"США как мировая сверхдержава — все это видят, понимают даже по тенденциям в мировой экономике — слабеет, теряет свои позиции. Но Штаты не хотят с этим мириться, а наоборот, хотят сохранить, продлить своё доминирование, свою глобальную диктатуру", - заявил Путин в понедельник на совещании по ситуации в Дагестане.
Он добавил, что "в условиях всеобщего хаоса это удобнее делать".
"Потому что с помощью такого хаоса они рассчитывают сдерживать, дестабилизировать конкурентов — как они выражаются, своих геополитических противников, к которым относят и нашу страну. А на самом деле — новые центры мирового развития, суверенные, самостоятельные страны, которые не хотят унижаться и выполнять роль лакеев", - продолжил президент РФ.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Путин назвал американские элиты бенефициарами мировой нестабильности
Вчера, 21:21
 
СШАВ миреРоссияВладимир Путин
 
 
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