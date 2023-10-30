ЕК не смогла назвать сроки представления предложения по российским активам
ЕК не смогла назвать сроки представления предложения по использованию активов РФ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Еврокомиссия пока не готова назвать сроки представления предложения по использованию замороженных активов РФ, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тим Макфи.
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"Мы приветствуем выводы саммита ЕС по замороженным российским активам и уже начали действовать, мы пока не можем назвать никаких конкретных сроков, но мы уже действуем", - сообщил он.
Глава Евросовета Шарль Мишель по итогам европейского саммита в минувшую пятницу заявил, что лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю завершить подготовку предложений по механизму использования прибыли от замороженных активов РФ.
Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.