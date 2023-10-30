https://ria.ru/20231030/aktivy-1906174550.html

ЕК не смогла назвать сроки представления предложения по российским активам

ЕК не смогла назвать сроки представления предложения по российским активам - РИА Новости, 30.10.2023

ЕК не смогла назвать сроки представления предложения по российским активам

Еврокомиссия пока не готова назвать сроки представления предложения по использованию замороженных активов РФ, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T14:51

2023-10-30T14:51

2023-10-30T15:07

россия

еврокомиссия

санкции

санкции в отношении россии

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Еврокомиссия пока не готова назвать сроки представления предложения по использованию замороженных активов РФ, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тим Макфи."Мы приветствуем выводы саммита ЕС по замороженным российским активам и уже начали действовать, мы пока не можем назвать никаких конкретных сроков, но мы уже действуем", - сообщил он.Глава Евросовета Шарль Мишель по итогам европейского саммита в минувшую пятницу заявил, что лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю завершить подготовку предложений по механизму использования прибыли от замороженных активов РФ.Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.

https://ria.ru/20231029/aktivy-1905930560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, еврокомиссия, санкции, санкции в отношении россии, экономика