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ЕК не смогла назвать сроки представления предложения по российским активам - РИА Новости, 30.10.2023
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14:51 30.10.2023 (обновлено: 15:07 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/aktivy-1906174550.html
ЕК не смогла назвать сроки представления предложения по российским активам
ЕК не смогла назвать сроки представления предложения по российским активам - РИА Новости, 30.10.2023
ЕК не смогла назвать сроки представления предложения по российским активам
Еврокомиссия пока не готова назвать сроки представления предложения по использованию замороженных активов РФ, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:51
2023-10-30T15:07
россия
еврокомиссия
санкции
санкции в отношении россии
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Еврокомиссия пока не готова назвать сроки представления предложения по использованию замороженных активов РФ, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тим Макфи."Мы приветствуем выводы саммита ЕС по замороженным российским активам и уже начали действовать, мы пока не можем назвать никаких конкретных сроков, но мы уже действуем", - сообщил он.Глава Евросовета Шарль Мишель по итогам европейского саммита в минувшую пятницу заявил, что лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю завершить подготовку предложений по механизму использования прибыли от замороженных активов РФ.Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.
https://ria.ru/20231029/aktivy-1905930560.html
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россия, еврокомиссия, санкции, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Еврокомиссия, Санкции, Санкции в отношении России, Экономика
ЕК не смогла назвать сроки представления предложения по российским активам

ЕК не смогла назвать сроки представления предложения по использованию активов РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Еврокомиссия пока не готова назвать сроки представления предложения по использованию замороженных активов РФ, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тим Макфи.
«
"Мы приветствуем выводы саммита ЕС по замороженным российским активам и уже начали действовать, мы пока не можем назвать никаких конкретных сроков, но мы уже действуем", - сообщил он.
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Глава Евросовета Шарль Мишель по итогам европейского саммита в минувшую пятницу заявил, что лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю завершить подготовку предложений по механизму использования прибыли от замороженных активов РФ.
Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.
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