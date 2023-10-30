https://ria.ru/20231030/aeroport-1906079627.html

Множество рейсов в Махачкалу отменили из-за обстановки в аэропорту

Множество рейсов в Махачкалу отменили из-за обстановки в аэропорту - РИА Новости, 30.10.2023

Множество рейсов в Махачкалу отменили из-за обстановки в аэропорту

Рейс из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) в Махачкалу отменен, следует из данных онлайн-табло аэропорта вылета. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T09:07

2023-10-30T09:07

2023-10-30T10:47

махачкала

сургут

ханты-мансийский автономный округ

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

беспорядки в аэропорту махачкалы

россия

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Рейс из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) в Махачкалу отменен, следует из данных онлайн-табло аэропорта вылета. Согласно данным воздушной гавани, рейс ДР502 авиакомпании "Победа", назначенный на 05.05 (03.05 мск) 30 октября отменен. Как уточняется в Telegram-канале перевозчика, рейс DP501, который должен был вылететь из Махачкалы в Сургут еще 29 октября, также отменен в связи с временным закрытием дагестанского аэропорта. Авиакомпания "Уральские авиалинии" перенесла почти на сутки рейсы в Махачкалу из Екатеринбурга и Домодедово, сообщает пресс-служба перевозчика."В связи с временным закрытием аэропорта Махачкалы вылеты сегодняшних рейсов перенесены на 31 октября: U6-83 Екатеринбург – Махачкала, время вылета 02.05 (00.05 мск). U6-84 Махачкала – Екатеринбург, время вылета 03.55. U6-451 Домодедово – Махачкала, время вылета 00.05. U6-452 Махачкала – Домодедово, время вылета 04.15", - говорится в сообщении.Согласно онлайн-табло екатеринбургского аэропорта "Кольцово", по расписанию рейс должен был вылететь в понедельник в 09.15 мск. Из Домодедово рейс в Махачкалу по расписанию назначен на 30 октября в 11.15.Ранее Росавиация сообщила о том, что аэропорт Махачкалы после массовых беспорядков временно закрыт для приема самолетов, предварительно, до 31 октября. Ранее ведомство называло в качестве даты возобновления приема самолетов 6 ноября. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906075101.html

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Аэропорт Махачкалы после ночных беспорядков В терминале внутренних рейсов аэропорта Махачкалы сохранено всё для стабильной работы, в международном незначительно повреждено оборудование, сообщила администрация главы Дагестана 2023-10-30T09:07 true PT0M46S

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махачкала, сургут, ханты-мансийский автономный округ, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), беспорядки в аэропорту махачкалы, россия, общество