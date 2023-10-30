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"Аэрофлот" вошел в число лидеров рейтинга закупок у МСП - РИА Новости, 30.10.2023
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13:29 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/aeroflot-1906148836.html
"Аэрофлот" вошел в число лидеров рейтинга закупок у МСП
"Аэрофлот" вошел в число лидеров рейтинга закупок у МСП - РИА Новости, 30.10.2023
"Аэрофлот" вошел в число лидеров рейтинга закупок у МСП
"Аэрофлот" стал одним из лидеров по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по итогам трех кварталов 2023 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:29
2023-10-30T13:29
россия
аэрофлот
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. "Аэрофлот" стал одним из лидеров по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по итогам трех кварталов 2023 года, сообщает пресс-служба российской авиакомпании со ссылкой на рейтинг, опубликованный на портале мсп.рф. Согласно данным исследования, в этом году объем сделок с МСП-поставщиками достиг рекордных значений по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет. По итогам девяти месяцев 2023 года "Аэрофлот" более, чем вдвое нарастил стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, по сравнению с годовым объемом аналогичных договоров 2022 года, говорится в сообщении. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.
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россия, аэрофлот
Россия, Аэрофлот

"Аэрофлот" вошел в число лидеров рейтинга закупок у МСП

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. "Аэрофлот" стал одним из лидеров по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по итогам трех кварталов 2023 года, сообщает пресс-служба российской авиакомпании со ссылкой на рейтинг, опубликованный на портале мсп.рф.
Согласно данным исследования, в этом году объем сделок с МСП-поставщиками достиг рекордных значений по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет.
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По итогам девяти месяцев 2023 года "Аэрофлот" более, чем вдвое нарастил стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, по сравнению с годовым объемом аналогичных договоров 2022 года, говорится в сообщении.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.
 
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