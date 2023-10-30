https://ria.ru/20231030/aeroflot-1906148836.html
"Аэрофлот" вошел в число лидеров рейтинга закупок у МСП
"Аэрофлот" вошел в число лидеров рейтинга закупок у МСП - РИА Новости, 30.10.2023
"Аэрофлот" вошел в число лидеров рейтинга закупок у МСП
"Аэрофлот" стал одним из лидеров по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по итогам трех кварталов 2023 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:29
2023-10-30T13:29
2023-10-30T13:29
россия
аэрофлот
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. "Аэрофлот" стал одним из лидеров по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по итогам трех кварталов 2023 года, сообщает пресс-служба российской авиакомпании со ссылкой на рейтинг, опубликованный на портале мсп.рф. Согласно данным исследования, в этом году объем сделок с МСП-поставщиками достиг рекордных значений по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет. По итогам девяти месяцев 2023 года "Аэрофлот" более, чем вдвое нарастил стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, по сравнению с годовым объемом аналогичных договоров 2022 года, говорится в сообщении. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.
https://ria.ru/20231024/aeroflot-1904885488.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, аэрофлот
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. "Аэрофлот" стал одним из лидеров по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по итогам трех кварталов 2023 года, сообщает пресс-служба российской авиакомпании со ссылкой на рейтинг, опубликованный на портале мсп.рф.
Согласно данным исследования, в этом году объем сделок с МСП-поставщиками достиг рекордных значений по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет.
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По итогам девяти месяцев 2023 года "Аэрофлот" более, чем вдвое нарастил стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, по сравнению с годовым объемом аналогичных договоров 2022 года, говорится в сообщении.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация
с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.