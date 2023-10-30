https://ria.ru/20231030/aeroflot-1906148836.html

"Аэрофлот" вошел в число лидеров рейтинга закупок у МСП

"Аэрофлот" вошел в число лидеров рейтинга закупок у МСП - РИА Новости, 30.10.2023

"Аэрофлот" вошел в число лидеров рейтинга закупок у МСП

"Аэрофлот" стал одним из лидеров по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по итогам трех кварталов 2023 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T13:29

2023-10-30T13:29

2023-10-30T13:29

россия

аэрофлот

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. "Аэрофлот" стал одним из лидеров по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по итогам трех кварталов 2023 года, сообщает пресс-служба российской авиакомпании со ссылкой на рейтинг, опубликованный на портале мсп.рф. Согласно данным исследования, в этом году объем сделок с МСП-поставщиками достиг рекордных значений по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет. По итогам девяти месяцев 2023 года "Аэрофлот" более, чем вдвое нарастил стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, по сравнению с годовым объемом аналогичных договоров 2022 года, говорится в сообщении. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.

https://ria.ru/20231024/aeroflot-1904885488.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, аэрофлот