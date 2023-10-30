https://ria.ru/20231030/aeroflot-1906148258.html

"Аэрофлот" стал одним из лидеров по закупкам у малого и среднего бизнеса

"Аэрофлот" стал одним из лидеров по закупкам у малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 30.10.2023

"Аэрофлот" стал одним из лидеров по закупкам у малого и среднего бизнеса

Российская авиакомпания "Аэрофлот" стала одним из лидеров по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по итогам трех кварталов 2023... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T13:27

2023-10-30T13:27

2023-10-30T13:27

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_804183245f9cbcb560c3ca08d1c37003.jpg

МОСКВА, 30 окт — Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" стала одним из лидеров по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по итогам трех кварталов 2023 года. Результаты закупок крупнейших российских корпораций по 223—ФЗ опубликовал портал мсп.рф, отметив, что в этом году объем сделок с МСП-поставщиками достиг рекордных значений по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет. По итогам девяти месяцев 2023 года "Аэрофлот" более, чем вдвое нарастил стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами МСП, по сравнению с годовым объемом аналогичных договоров 2022 года. Поддержка малого и среднего бизнеса — приоритет закупочной деятельности "Аэрофлота". Авиакомпания постоянно наращивает объемы закупок в этой сфере и на протяжении многих лет сотрудничает с АО "Корпорация "МСП". Специалисты Аэрофлота регулярно осуществляют методическую поддержку субъектов МСП, участвуя в обучающих семинарах Корпорации. По итогам 2022 года "Аэрофлот" вошел в первую пятерку рейтинга топ—20 "Корпорации "МСП", которая отметила на ПМЭФ—2023 крупнейших российских заказчиков, наиболее лояльных к субъектам малого и среднего бизнеса. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы