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"Аэрофлот" стал одним из лидеров по закупкам у малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 30.10.2023
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https://ria.ru/20231030/aeroflot-1906148258.html
"Аэрофлот" стал одним из лидеров по закупкам у малого и среднего бизнеса
"Аэрофлот" стал одним из лидеров по закупкам у малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 30.10.2023
"Аэрофлот" стал одним из лидеров по закупкам у малого и среднего бизнеса
Российская авиакомпания "Аэрофлот" стала одним из лидеров по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по итогам трех кварталов 2023... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:27
2023-10-30T13:27
пресс-релизы
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МОСКВА, 30 окт — Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" стала одним из лидеров по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по итогам трех кварталов 2023 года. Результаты закупок крупнейших российских корпораций по 223—ФЗ опубликовал портал мсп.рф, отметив, что в этом году объем сделок с МСП-поставщиками достиг рекордных значений по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет. По итогам девяти месяцев 2023 года "Аэрофлот" более, чем вдвое нарастил стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами МСП, по сравнению с годовым объемом аналогичных договоров 2022 года. Поддержка малого и среднего бизнеса — приоритет закупочной деятельности "Аэрофлота". Авиакомпания постоянно наращивает объемы закупок в этой сфере и на протяжении многих лет сотрудничает с АО "Корпорация "МСП". Специалисты Аэрофлота регулярно осуществляют методическую поддержку субъектов МСП, участвуя в обучающих семинарах Корпорации. По итогам 2022 года "Аэрофлот" вошел в первую пятерку рейтинга топ—20 "Корпорации "МСП", которая отметила на ПМЭФ—2023 крупнейших российских заказчиков, наиболее лояльных к субъектам малого и среднего бизнеса. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы

"Аэрофлот" стал одним из лидеров по закупкам у малого и среднего бизнеса

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" стала одним из лидеров по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по итогам трех кварталов 2023 года. Результаты закупок крупнейших российских корпораций по 223—ФЗ опубликовал портал мсп.рф, отметив, что в этом году объем сделок с МСП-поставщиками достиг рекордных значений по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет.
По итогам девяти месяцев 2023 года "Аэрофлот" более, чем вдвое нарастил стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами МСП, по сравнению с годовым объемом аналогичных договоров 2022 года.
Поддержка малого и среднего бизнеса — приоритет закупочной деятельности "Аэрофлота". Авиакомпания постоянно наращивает объемы закупок в этой сфере и на протяжении многих лет сотрудничает с АО "Корпорация "МСП". Специалисты Аэрофлота регулярно осуществляют методическую поддержку субъектов МСП, участвуя в обучающих семинарах Корпорации. По итогам 2022 года "Аэрофлот" вошел в первую пятерку рейтинга топ—20 "Корпорации "МСП", которая отметила на ПМЭФ—2023 крупнейших российских заказчиков, наиболее лояльных к субъектам малого и среднего бизнеса.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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