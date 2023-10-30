Рейтинг@Mail.ru
Аэрофлот сообщил о переносе рейсов из Махачкалы в Грозный - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 30.10.2023 (обновлено: 10:44 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/aero-1906097463.html
Аэрофлот сообщил о переносе рейсов из Махачкалы в Грозный
Аэрофлот сообщил о переносе рейсов из Махачкалы в Грозный - РИА Новости, 30.10.2023
Аэрофлот сообщил о переносе рейсов из Махачкалы в Грозный
Авиакомпания "Аэрофлот" на время закрытия аэропорта Махачкалы выполнит рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, запланированные в этот город, в аэропорт города... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T10:37
2023-10-30T10:44
махачкала
грозный
москва
аэрофлот
общество
беспорядки в аэропорту махачкалы
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906087547_0:0:1409:792_1920x0_80_0_0_dce2feb6a66dd9875a44d17e159a14d2.png
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" на время закрытия аэропорта Махачкалы выполнит рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, запланированные в этот город, в аэропорт города Грозного и из него, сообщил перевозчик в Telegram.Росавиация в связи со стабилизацией ситуации в аэропорту Махачкалы после беспорядков сократила период временного закрытия авиаузла для приема самолетов, предварительно, до 31 октября."На время закрытия аэропорта Махачкалы на прилет и вылет рейсы "Аэрофлота" по маршрутам Москва - Махачкала - Москва и Санкт-Петербург - Махачкала - Санкт-Петербург будут выполняться в/из аэропорта города Грозный. Время вылета и прилета рейсов остается без изменений в соответствии с расписанием. Доставка пассажиров между Грозным и Махачкалой будет осуществляться автобусами", - сообщили в авиакомпании.Пассажирам "Аэрофлота", имеющим оформленную перевозку на рейсы в Махачкалу и из нее в период закрытия аэропорта, предлагается на выбор вынужденный возврат денежных средств или изменение даты перевозки по 20 декабря 2023 года.
https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906090690.html
https://ria.ru/20231030/dagestan-1906095582.html
махачкала
грозный
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906087547_0:0:1059:794_1920x0_80_0_0_5a3606f965bff5354b86b5820625cb92.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
махачкала, грозный, москва, аэрофлот, общество, беспорядки в аэропорту махачкалы, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Махачкала, Грозный, Москва, Аэрофлот, Общество, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Аэрофлот сообщил о переносе рейсов из Махачкалы в Грозный

Аэрофлот: на время закрытия аэропорта Махачкалы, рейсы переносятся в Грозный

Ситуация в аэропорту Махачкалы
Ситуация в аэропорту Махачкалы
Ситуация в аэропорту Махачкалы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" на время закрытия аэропорта Махачкалы выполнит рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, запланированные в этот город, в аэропорт города Грозного и из него, сообщил перевозчик в Telegram.
Росавиация в связи со стабилизацией ситуации в аэропорту Махачкалы после беспорядков сократила период временного закрытия авиаузла для приема самолетов, предварительно, до 31 октября.
Посторонние люди в аэропорту Махачкалы
Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы "отмыться от позора"
10:01
«
"На время закрытия аэропорта Махачкалы на прилет и вылет рейсы "Аэрофлота" по маршрутам Москва - Махачкала - Москва и Санкт-Петербург - Махачкала - Санкт-Петербург будут выполняться в/из аэропорта города Грозный. Время вылета и прилета рейсов остается без изменений в соответствии с расписанием. Доставка пассажиров между Грозным и Махачкалой будет осуществляться автобусами", - сообщили в авиакомпании.
Пассажирам "Аэрофлота", имеющим оформленную перевозку на рейсы в Махачкалу и из нее в период закрытия аэропорта, предлагается на выбор вынужденный возврат денежных средств или изменение даты перевозки по 20 декабря 2023 года.
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Меликов: к беспорядкам в аэропорту подталкивали провокаторы с Украины
10:29
 
МахачкалаГрозныйМоскваАэрофлотОбществоБеспорядки в аэропорту МахачкалыФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала