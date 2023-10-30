https://ria.ru/20231030/aero-1906097463.html
Аэрофлот сообщил о переносе рейсов из Махачкалы в Грозный
Аэрофлот сообщил о переносе рейсов из Махачкалы в Грозный - РИА Новости, 30.10.2023
Аэрофлот сообщил о переносе рейсов из Махачкалы в Грозный
Авиакомпания "Аэрофлот" на время закрытия аэропорта Махачкалы выполнит рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, запланированные в этот город, в аэропорт города... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T10:37
2023-10-30T10:37
2023-10-30T10:44
махачкала
грозный
москва
аэрофлот
общество
беспорядки в аэропорту махачкалы
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" на время закрытия аэропорта Махачкалы выполнит рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, запланированные в этот город, в аэропорт города Грозного и из него, сообщил перевозчик в Telegram.Росавиация в связи со стабилизацией ситуации в аэропорту Махачкалы после беспорядков сократила период временного закрытия авиаузла для приема самолетов, предварительно, до 31 октября."На время закрытия аэропорта Махачкалы на прилет и вылет рейсы "Аэрофлота" по маршрутам Москва - Махачкала - Москва и Санкт-Петербург - Махачкала - Санкт-Петербург будут выполняться в/из аэропорта города Грозный. Время вылета и прилета рейсов остается без изменений в соответствии с расписанием. Доставка пассажиров между Грозным и Махачкалой будет осуществляться автобусами", - сообщили в авиакомпании.Пассажирам "Аэрофлота", имеющим оформленную перевозку на рейсы в Махачкалу и из нее в период закрытия аэропорта, предлагается на выбор вынужденный возврат денежных средств или изменение даты перевозки по 20 декабря 2023 года.
https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906090690.html
https://ria.ru/20231030/dagestan-1906095582.html
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махачкала, грозный, москва, аэрофлот, общество, беспорядки в аэропорту махачкалы, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Махачкала, Грозный, Москва, Аэрофлот, Общество, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Аэрофлот сообщил о переносе рейсов из Махачкалы в Грозный
Аэрофлот: на время закрытия аэропорта Махачкалы, рейсы переносятся в Грозный