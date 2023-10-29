https://ria.ru/20231029/zima-1905984413.html

Медведев рассказал о ждущей Европу зиме

Медведев рассказал о ждущей Европу зиме - РИА Новости, 29.10.2023

Медведев рассказал о ждущей Европу зиме

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что жителям Европы никто не даст гарантии, что очередная зима не станет слишком холодной. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T15:59

2023-10-29T15:59

2023-10-29T16:10

европа

россия

зима

дмитрий медведев

энергетика

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что жителям Европы никто не даст гарантии, что очередная зима не станет слишком холодной."Жителям Европы никто не даст гарантии, что очередная зима не станет слишком холодной. Пусть утешают себя тем, что они навсегда преодолели зависимость от энергии из ненавистной России", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, рост тарифов на тепло продолжится, и американский дорогой сжиженный природный газ не поможет. Он добавил, что произошёл окончательный отказ от ценовой политики, которая "обеспечивала европейцам сытую жизнь" ещё пару лет назад.

https://ria.ru/20231029/evropa-1905982976.html

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европа, россия, зима, дмитрий медведев, энергетика, общество