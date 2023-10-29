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Медведев рассказал о ждущей Европу зиме - РИА Новости, 29.10.2023
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15:59 29.10.2023 (обновлено: 16:10 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/zima-1905984413.html
Медведев рассказал о ждущей Европу зиме
Медведев рассказал о ждущей Европу зиме - РИА Новости, 29.10.2023
Медведев рассказал о ждущей Европу зиме
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что жителям Европы никто не даст гарантии, что очередная зима не станет слишком холодной. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T15:59
2023-10-29T16:10
европа
россия
зима
дмитрий медведев
энергетика
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что жителям Европы никто не даст гарантии, что очередная зима не станет слишком холодной."Жителям Европы никто не даст гарантии, что очередная зима не станет слишком холодной. Пусть утешают себя тем, что они навсегда преодолели зависимость от энергии из ненавистной России", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, рост тарифов на тепло продолжится, и американский дорогой сжиженный природный газ не поможет. Он добавил, что произошёл окончательный отказ от ценовой политики, которая "обеспечивала европейцам сытую жизнь" ещё пару лет назад.
https://ria.ru/20231029/evropa-1905982976.html
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европа, россия, зима, дмитрий медведев, энергетика, общество
Европа, Россия, Зима, Дмитрий Медведев, Энергетика, Общество
Медведев рассказал о ждущей Европу зиме

Медведев: европейцам никто не даст гарантии, что зима не станет слишком холодной

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что жителям Европы никто не даст гарантии, что очередная зима не станет слишком холодной.
«
"Жителям Европы никто не даст гарантии, что очередная зима не станет слишком холодной. Пусть утешают себя тем, что они навсегда преодолели зависимость от энергии из ненавистной России", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, рост тарифов на тепло продолжится, и американский дорогой сжиженный природный газ не поможет. Он добавил, что произошёл окончательный отказ от ценовой политики, которая "обеспечивала европейцам сытую жизнь" ещё пару лет назад.
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ЕвропаРоссияЗимаДмитрий МедведевЭнергетикаОбщество
 
 
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