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СМИ: солдаты ВСУ жалуются на пренебрежительно отношение Запада - РИА Новости, 29.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:40 29.10.2023 (обновлено: 02:52 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/zhaloba-1905910443.html
СМИ: солдаты ВСУ жалуются на пренебрежительно отношение Запада
СМИ: солдаты ВСУ жалуются на пренебрежительно отношение Запада - РИА Новости, 29.10.2023
СМИ: солдаты ВСУ жалуются на пренебрежительно отношение Запада
Украинские солдаты жалуются, что Запад заставляет их воевать без поддержки с воздуха, сообщила аналитик Атлантического cовета Мелинда Хэринг в интервью... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T01:40
2023-10-29T02:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Украинские солдаты жалуются, что Запад заставляет их воевать без поддержки с воздуха, сообщила аналитик Атлантического cовета Мелинда Хэринг в интервью Businness Insider. "Мы не можем продолжать без поддержки с воздуха. Вы не можете просить нас об этом", — такие фразы украинских военных привела эксперт.BI также отметило, что солдаты ВСУ обвиняют Запад в пренебрежении жизнями украинских военных."Вы не можете просить нас сражаться так, как не стали бы сражаться сами", — говорили украинцы Хэринг.По словам аналитика, солдаты ВСУ также обвиняют украинское общество в "недостаточно серьезном отношении" к конфликту. Они считают, что небольшая доля населения "прыгает выше головы", пока большая часть людей "наслаждается жизнью" в тылу.ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
https://ria.ru/20231028/ukraina-1905851938.html
https://ria.ru/20231028/plen-1905879405.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ: солдаты ВСУ жалуются на пренебрежительно отношение Запада

BI: украинские солдаты считают отношение Запада к ним несправедливым

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Украинские солдаты жалуются, что Запад заставляет их воевать без поддержки с воздуха, сообщила аналитик Атлантического cовета Мелинда Хэринг в интервью Businness Insider.
«
"Мы не можем продолжать без поддержки с воздуха. Вы не можете просить нас об этом", — такие фразы украинских военных привела эксперт.
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BI также отметило, что солдаты ВСУ обвиняют Запад в пренебрежении жизнями украинских военных.
"Вы не можете просить нас сражаться так, как не стали бы сражаться сами", — говорили украинцы Хэринг.
По словам аналитика, солдаты ВСУ также обвиняют украинское общество в "недостаточно серьезном отношении" к конфликту. Они считают, что небольшая доля населения "прыгает выше головы", пока большая часть людей "наслаждается жизнью" в тылу.
ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
Группа пленных солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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