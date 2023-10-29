https://ria.ru/20231029/zemletryasenie-1905925170.html

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6 - РИА Новости, 29.10.2023

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6

Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Вануату в Тихом океане, сообщает на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T08:13

2023-10-29T08:13

2023-10-29T08:13

в мире

вануату

тихий океан

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Вануату в Тихом океане, сообщает на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 4.32 по времени UTC (7.32 мск) в 193 километрах к юго-востоку от города Порт-Вила с населением около 36 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 80 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20231028/zemletryasenie-1905763566.html

вануату

тихий океан

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в мире, вануату, тихий океан