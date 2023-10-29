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Кто будет отвечать? В Киеве набросились на Зеленского после его выступления - РИА Новости, 29.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:32 29.10.2023 (обновлено: 23:03 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/zelenskiy-1906039071.html
Кто будет отвечать? В Киеве набросились на Зеленского после его выступления
Кто будет отвечать? В Киеве набросились на Зеленского после его выступления - РИА Новости, 29.10.2023
Кто будет отвечать? В Киеве набросились на Зеленского после его выступления
Президент Владимир Зеленский скрывает правду о провалах ВСУ на передовой и об их тяжелом положении, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T22:32
2023-10-29T23:03
специальная военная операция на украине
в мире
киев
венгрия
словакия
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский скрывает правду о провалах ВСУ на передовой и об их тяжелом положении, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube, комментируя выступление главы республики в эфире всеукраинского телемарафона."На фронте никаких там продвижений, позитива тоже нет. Да уже и никакого контрнаступления нет. &lt;…&gt; Мы с вами имеем ситуацию фактически тупика, а 4 ноября будет уже пять месяцев так называемого — абсолютно бездарного, проигрышного, кровавого, убойного для украинской армии — контрнаступления. Зеленский, кто за это отвечать будет? Ты должен отвечать", — возмутился он.По словам эксперта, глава киевского режима врет украинцам о всесторонней поддержке со стороны западных стран. Он напомнил, что Венгрия и Словакия уже выступают против дальнейшей военной помощи ВСУ.&quot;В целом положение для Украины нехорошее. Единственное, что хорошо, — это выступление Зеленского. Вот в его выступлении вообще все хорошо. &lt;…&gt; Зеленский, что же у тебя хорошего?&quot; — сыронизировал Соскин.Спикер обратил внимание, что сейчас на передовой украинские войска находятся в тяжелейшем состоянии, пытаясь удержать оборону. В результате они несут колоссальные потери в живой силе и технике, резюмировал он.Украинские войска с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери армии противника составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20231029/zelenskiy-1905975506.html
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в мире, киев, венгрия, словакия, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, youtube, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Венгрия, Словакия, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, YouTube, НАТО
Кто будет отвечать? В Киеве набросились на Зеленского после его выступления

Соскин: Зеленский должен отвечать за попытку скрыть провал контрнаступления ВСУ

© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский скрывает правду о провалах ВСУ на передовой и об их тяжелом положении, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube, комментируя выступление главы республики в эфире всеукраинского телемарафона.
"На фронте никаких там продвижений, позитива тоже нет. Да уже и никакого контрнаступления нет. <…> Мы с вами имеем ситуацию фактически тупика, а 4 ноября будет уже пять месяцев так называемого — абсолютно бездарного, проигрышного, кровавого, убойного для украинской армии — контрнаступления. Зеленский, кто за это отвечать будет? Ты должен отвечать", — возмутился он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
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По словам эксперта, глава киевского режима врет украинцам о всесторонней поддержке со стороны западных стран. Он напомнил, что Венгрия и Словакия уже выступают против дальнейшей военной помощи ВСУ.
«

"В целом положение для Украины нехорошее. Единственное, что хорошо, — это выступление Зеленского. Вот в его выступлении вообще все хорошо. <…> Зеленский, что же у тебя хорошего?" — сыронизировал Соскин.

Спикер обратил внимание, что сейчас на передовой украинские войска находятся в тяжелейшем состоянии, пытаясь удержать оборону. В результате они несут колоссальные потери в живой силе и технике, резюмировал он.
Украинские войска с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери армии противника составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВенгрияСловакияВладимир ЗеленскийОлег СоскинВооруженные силы УкраиныYouTubeНАТО
 
 
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