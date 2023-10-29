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В Германии забили тревогу после заявления Путина о Зеленском - РИА Новости, 29.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:01 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/zelenskiy-1905953928.html
В Германии забили тревогу после заявления Путина о Зеленском
В Германии забили тревогу после заявления Путина о Зеленском - РИА Новости, 29.10.2023
В Германии забили тревогу после заявления Путина о Зеленском
Читатели издания Die Welt раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского об ударах по России. Ранее Зеленский заявил, что если по инфраструктуре... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T12:01
2023-10-29T12:01
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
россия
украина
германия
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Читатели издания Die Welt раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского об ударах по России. Ранее Зеленский заявил, что если по инфраструктуре Украины будут наносить удары, то "ВСУ ответят". "Пусть лучше вспомнит слова Путина о готовности России к переговорам, пока не поздно", — написал один из комментаторов. "Зеленскому следует, наконец, отменить свой указ об отказе от переговоров с Россией и начать договариваться", — отметил другой. "В таком случае точно нельзя поставлять Украине ракеты Taurus", — поддержал третий. "Единственное, что произойдет, это то, что он снова потребует больше денег", — поделился мнением еще один пользователь. "Если верить западным СМИ, то вы уже нанесли удар по инфраструктуре, но не России, а Германии, разрушив "Северные потоки", — заключили читатели. Россия не раз отмечала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также указывали на отсутствие в настоящее время предпосылок для перехода ситуации на Украинев мирное русло, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.В середине июня Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от участия в обсуждениях по урегулированию украинского кризиса.
https://ria.ru/20231029/ukraina-1905948885.html
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в мире, владимир зеленский, россия, украина, германия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Германия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

В Германии забили тревогу после заявления Путина о Зеленском

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Читатели издания Die Welt раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского об ударах по России.

Ранее Зеленский заявил, что если по инфраструктуре Украины будут наносить удары, то "ВСУ ответят".
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Заявление Зеленского поставило Украину на грань, пишут СМИ
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"Пусть лучше вспомнит слова Путина о готовности России к переговорам, пока не поздно", — написал один из комментаторов.

"Зеленскому следует, наконец, отменить свой указ об отказе от переговоров с Россией и начать договариваться", — отметил другой.

"В таком случае точно нельзя поставлять Украине ракеты Taurus", — поддержал третий.

"Единственное, что произойдет, это то, что он снова потребует больше денег", — поделился мнением еще один пользователь.

"Если верить западным СМИ, то вы уже нанесли удар по инфраструктуре, но не России, а Германии, разрушив "Северные потоки", — заключили читатели.
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Россия не раз отмечала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также указывали на отсутствие в настоящее время предпосылок для перехода ситуации на Украинев мирное русло, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.
В середине июня Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от участия в обсуждениях по урегулированию украинского кризиса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаГерманияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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