https://ria.ru/20231029/zelenskiy-1905917011.html
"Он под кайфом". В Сети обратили внимание на странный вид Зеленского
"Он под кайфом". В Сети обратили внимание на странный вид Зеленского - РИА Новости, 29.10.2023
"Он под кайфом". В Сети обратили внимание на странный вид Зеленского
Пользователи соцсети X отметили странный вид украинского президента Владимира Зеленского на видео, посвященному встрече по обсуждению формулы мира на Мальте. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T04:19
2023-10-29T04:19
2023-10-29T04:19
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X отметили странный вид украинского президента Владимира Зеленского на видео, посвященному встрече по обсуждению формулы мира на Мальте."Почему ты всегда выглядишь так, будто ты под наркотиками?" — спросил Gabe."Ух ты, тебя вышвырнули на обочину даже раньше, чем я ожидал", — удивился Tommyboy."Кокаин берет свое у Зеленского. Ты выглядишь отвратительно", — констатировал shirley knot.Другие пользователи посчитали, что заявление Зеленского о победе над Россией не имеет никакого смысла."Победить кого? Лучший вариант для тебя — сесть в вертолет и бежать на свою виллу в Швейцарии, которую ты купил за кровь украинцев", — высказался joe.Международная встреча по Украине на Мальте проходит с 28 по 29 октября.
https://ria.ru/20231029/zelenskiy-1905910083.html
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В мире, Мальта, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Андрей Ермак