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"Он под кайфом". В Сети обратили внимание на странный вид Зеленского - РИА Новости, 29.10.2023
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04:19 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/zelenskiy-1905917011.html
"Он под кайфом". В Сети обратили внимание на странный вид Зеленского
"Он под кайфом". В Сети обратили внимание на странный вид Зеленского - РИА Новости, 29.10.2023
"Он под кайфом". В Сети обратили внимание на странный вид Зеленского
Пользователи соцсети X отметили странный вид украинского президента Владимира Зеленского на видео, посвященному встрече по обсуждению формулы мира на Мальте. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T04:19
2023-10-29T04:19
в мире
мальта
владимир зеленский
украина
россия
андрей ермак
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X отметили странный вид украинского президента Владимира Зеленского на видео, посвященному встрече по обсуждению формулы мира на Мальте."Почему ты всегда выглядишь так, будто ты под наркотиками?" — спросил Gabe."Ух ты, тебя вышвырнули на обочину даже раньше, чем я ожидал", — удивился Tommyboy."Кокаин берет свое у Зеленского. Ты выглядишь отвратительно", — констатировал shirley knot.Другие пользователи посчитали, что заявление Зеленского о победе над Россией не имеет никакого смысла."Победить кого? Лучший вариант для тебя — сесть в вертолет и бежать на свою виллу в Швейцарии, которую ты купил за кровь украинцев", — высказался joe.Международная встреча по Украине на Мальте проходит с 28 по 29 октября.
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в мире, мальта, владимир зеленский, украина, россия, андрей ермак
В мире, Мальта, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Андрей Ермак

"Он под кайфом". В Сети обратили внимание на странный вид Зеленского

© Страница Владимира Зеленского в XСкриншот публикации Зеленского в X
Скриншот публикации Зеленского в X
© Страница Владимира Зеленского в X
Скриншот публикации Зеленского в X. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X отметили странный вид украинского президента Владимира Зеленского на видео, посвященному встрече по обсуждению формулы мира на Мальте.
«
"Почему ты всегда выглядишь так, будто ты под наркотиками?" — спросил Gabe.
"Ух ты, тебя вышвырнули на обочину даже раньше, чем я ожидал", — удивился Tommyboy.
"Кокаин берет свое у Зеленского. Ты выглядишь отвратительно", — констатировал shirley knot.
Другие пользователи посчитали, что заявление Зеленского о победе над Россией не имеет никакого смысла.
"Победить кого? Лучший вариант для тебя — сесть в вертолет и бежать на свою виллу в Швейцарии, которую ты купил за кровь украинцев", — высказался joe.
Международная встреча по Украине на Мальте проходит с 28 по 29 октября.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
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В миреМальтаВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияАндрей Ермак
 
 
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