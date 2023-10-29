https://ria.ru/20231029/ukraina-1905981720.html

Украина готовит введение штрафов за нарушение комендантского часа

Украина готовит введение штрафов за нарушение комендантского часа - РИА Новости, 29.10.2023

Украина готовит введение штрафов за нарушение комендантского часа

Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект о введении штрафов за нарушение комендантского часа, документ будет распространяться как на... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T15:42

2023-10-29T15:42

2023-10-29T15:42

в мире

украина

игорь клименко

верховная рада украины

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект о введении штрафов за нарушение комендантского часа, документ будет распространяться как на бизнес, так и на граждан. Ранее глава министерства внутренних дел страны Игорь Клименко сообщал, что МВД Украины совместно с депутатами Верховной рады разработали законопроект, позволяющий штрафовать собственников ресторанов и кафе за работу заведений в период действия комендантского часа. Тогда отмечалось, что размер штрафа за первое нарушение будет достигать 4,6 тысячи долларов. "Цель законопроекта — установить административную ответственность за нарушение гражданами комендантского часа и нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения", - поясняется на сайте Верховной рады. В парламенте добавили, что штрафы для граждан предлагается ввести от 8,5 тысячи до 17 тысяч гривен (от 91 доллара до 182 долларов); для бизнеса – от 51 до 102 тысяч гривен (от 547 долларов до почти 1,1 тысячи долларов). Документ разработан совместно с министерством внутренних дел и Национальной полицией. На Украине во время действия комендантского часа работа заведений – кафе, баров и ресторанов, запрещена, такие ограничения введены на период военного положения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года.

https://ria.ru/20231029/ukraina-1905948885.html

https://ria.ru/20231029/ukraina-1905961368.html

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в мире, украина, игорь клименко, верховная рада украины