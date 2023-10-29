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В Британии заявили о разногласиях Зеленского и Залужного - РИА Новости, 29.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:16 29.10.2023 (обновлено: 15:31 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/ukraina-1905978423.html
В Британии заявили о разногласиях Зеленского и Залужного
В Британии заявили о разногласиях Зеленского и Залужного - РИА Новости, 29.10.2023
В Британии заявили о разногласиях Зеленского и Залужного
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский разошлись во мнениях по поводу завершения контрнаступления, РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T15:16
2023-10-29T15:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский разошлись во мнениях по поводу завершения контрнаступления, пишет газета The Times. "Залужный утверждает, что украинское наступление почти завершено, что надо удержать то, что есть, и подготовиться к операции в следующем году. Но президент Зеленский не согласен или не признает этого", — говорится в публикации. По мнению автора статьи, глава киевского режима понимает, что терпение западных стран не безгранично. Он также разочарован из-за отсутствия значимых успехов летней кампании ВСУ. В сентябре издание The New York Times писало, что при наступлении украинские войска понесли чудовищные потери не только в живой силе и технике, но и умудрились лишиться территорий.Армия противника с начала июня пытается продвинуться на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20231029/zelenskiy-1905953928.html
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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Британии заявили о разногласиях Зеленского и Залужного

Times: Зеленский и Залужный разошлись во мнениях о завершении наступления ВСУ

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский разошлись во мнениях по поводу завершения контрнаступления, пишет газета The Times.

"Залужный утверждает, что украинское наступление почти завершено, что надо удержать то, что есть, и подготовиться к операции в следующем году. Но президент Зеленский не согласен или не признает этого", — говорится в публикации.
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По мнению автора статьи, глава киевского режима понимает, что терпение западных стран не безгранично. Он также разочарован из-за отсутствия значимых успехов летней кампании ВСУ.

В сентябре издание The New York Times писало, что при наступлении украинские войска понесли чудовищные потери не только в живой силе и технике, но и умудрились лишиться территорий.

Армия противника с начала июня пытается продвинуться на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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