В Британии заявили о разногласиях Зеленского и Залужного

2023-10-29T15:16

2023-10-29T15:16

2023-10-29T15:31

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский разошлись во мнениях по поводу завершения контрнаступления, пишет газета The Times. "Залужный утверждает, что украинское наступление почти завершено, что надо удержать то, что есть, и подготовиться к операции в следующем году. Но президент Зеленский не согласен или не признает этого", — говорится в публикации. По мнению автора статьи, глава киевского режима понимает, что терпение западных стран не безгранично. Он также разочарован из-за отсутствия значимых успехов летней кампании ВСУ. В сентябре издание The New York Times писало, что при наступлении украинские войска понесли чудовищные потери не только в живой силе и технике, но и умудрились лишиться территорий.Армия противника с начала июня пытается продвинуться на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

