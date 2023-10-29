https://ria.ru/20231029/trevoga-1906015410.html
В северной части Израиля вновь прозвучали сирены воздушной тревоги
В северной части Израиля вновь прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 29.10.2023
В северной части Израиля вновь прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги снова прозвучали в северной части Израиля, сообщает армия. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T19:18
2023-10-29T19:18
2023-10-29T19:29
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
в мире
восточный иерусалим
оон
хамас
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги снова прозвучали в северной части Израиля, сообщает армия."Сирены прозвучали в северной части Израиля", - сообщила Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале.Ранее воздушная тревога объявлялась на севере страны в 17.55 (18.55 мск).Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html
https://ria.ru/20231009/izrail-1901552901.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, восточный иерусалим, оон, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, В мире, Восточный Иерусалим, ООН, ХАМАС
В северной части Израиля вновь прозвучали сирены воздушной тревоги
Армия Израиля: в северной части страны прозвучали сирены воздушной тревоги
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Сирены воздушной тревоги снова прозвучали в северной части Израиля, сообщает армия
.
"Сирены прозвучали в северной части Израиля", - сообщила Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале.
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Ранее воздушная тревога объявлялась на севере страны в 17.55 (18.55 мск).
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
"Мы изменим Ближний Восток". Операция в Газе может длиться десятилетия
Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
"Последствия непредсказуемы". Чем обернется уничтожение больницы в Газе