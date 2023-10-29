https://ria.ru/20231029/trassa-1906037469.html
В Дагестана призвали ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск
В Дагестана призвали ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск - РИА Новости, 29.10.2023
В Дагестана призвали ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск
В связи с инцидентом в аэропорту Махачкалы жителей республики просят временно ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T22:15
2023-10-29T22:15
2023-10-29T22:30
махачкала
происшествия
беспорядки в аэропорту махачкалы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898297812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4929b60ec9c86499c9c5c54041cb66a.jpg
МАХАЧКАЛА, 29 окт - РИА Новости. В связи с инцидентом в аэропорту Махачкалы жителей республики просят временно ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск, сообщается в Telegram-канале правительства Дагестана."Уважаемые дагестанцы! В связи с инцидентом в аэропорту города Махачкалы просим жителей республики временно ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск", - говорится в сообщении.
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898297812_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6f23a9705e698d674a8ceae83243f8b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, происшествия, беспорядки в аэропорту махачкалы
Махачкала, Происшествия, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
В Дагестана призвали ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск
Власти Дагестана призвали ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск