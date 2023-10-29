https://ria.ru/20231029/trassa-1906037469.html

В Дагестана призвали ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск

В Дагестана призвали ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск - РИА Новости, 29.10.2023

В Дагестана призвали ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск

В связи с инцидентом в аэропорту Махачкалы жителей республики просят временно ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T22:15

2023-10-29T22:15

2023-10-29T22:30

махачкала

происшествия

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МАХАЧКАЛА, 29 окт - РИА Новости. В связи с инцидентом в аэропорту Махачкалы жителей республики просят временно ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск, сообщается в Telegram-канале правительства Дагестана."Уважаемые дагестанцы! В связи с инцидентом в аэропорту города Махачкалы просим жителей республики временно ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск", - говорится в сообщении.

махачкала

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махачкала, происшествия, беспорядки в аэропорту махачкалы