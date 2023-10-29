Рейтинг@Mail.ru
В Дагестана призвали ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск - РИА Новости, 29.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:15 29.10.2023 (обновлено: 22:30 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/trassa-1906037469.html
В Дагестана призвали ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск
В Дагестана призвали ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск - РИА Новости, 29.10.2023
В Дагестана призвали ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск
В связи с инцидентом в аэропорту Махачкалы жителей республики просят временно ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T22:15
2023-10-29T22:30
махачкала
происшествия
беспорядки в аэропорту махачкалы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898297812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4929b60ec9c86499c9c5c54041cb66a.jpg
МАХАЧКАЛА, 29 окт - РИА Новости. В связи с инцидентом в аэропорту Махачкалы жителей республики просят временно ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск, сообщается в Telegram-канале правительства Дагестана."Уважаемые дагестанцы! В связи с инцидентом в аэропорту города Махачкалы просим жителей республики временно ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск", - говорится в сообщении.
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898297812_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6f23a9705e698d674a8ceae83243f8b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
махачкала, происшествия, беспорядки в аэропорту махачкалы
Махачкала, Происшествия, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
В Дагестана призвали ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск

Власти Дагестана призвали ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТрасса
Трасса - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Трасса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 29 окт - РИА Новости. В связи с инцидентом в аэропорту Махачкалы жителей республики просят временно ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск, сообщается в Telegram-канале правительства Дагестана.
"Уважаемые дагестанцы! В связи с инцидентом в аэропорту города Махачкалы просим жителей республики временно ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск", - говорится в сообщении.
 
МахачкалаПроисшествияБеспорядки в аэропорту Махачкалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала