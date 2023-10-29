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В пруду в Перми нашли тела двух мужчин - РИА Новости, 29.10.2023
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17:33 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/tela-1905999151.html
В пруду в Перми нашли тела двух мужчин
В пруду в Перми нашли тела двух мужчин - РИА Новости, 29.10.2023
В пруду в Перми нашли тела двух мужчин
Тела двух мужчин обнаружены в Мотовилихинском пруду в Перми, проводится проверка, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T17:33
2023-10-29T17:33
происшествия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 29 окт - РИА Новости. Тела двух мужчин обнаружены в Мотовилихинском пруду в Перми, проводится проверка, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, 29 октября в Перми обнаружены тела двух мужчин с признаками утопления в Мотовилихинском пруду. Одному из погибших – 19 лет, второму – 44 года. "Проводится процессуальная проверка по факту гибели двух человек. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Сейчас в Перми идет снег, температура воздуха около минус 1 градуса.
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происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
В пруду в Перми нашли тела двух мужчин

В Мотовилихинском пруду в Перми нашли тела двух мужчин

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 29 окт - РИА Новости. Тела двух мужчин обнаружены в Мотовилихинском пруду в Перми, проводится проверка, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
По данным ведомства, 29 октября в Перми обнаружены тела двух мужчин с признаками утопления в Мотовилихинском пруду. Одному из погибших – 19 лет, второму – 44 года.
"Проводится процессуальная проверка по факту гибели двух человек. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Сейчас в Перми идет снег, температура воздуха около минус 1 градуса.
Сотрудник Следственного комитета России рядом с местом обнаружения фрагментов тела мужчины в Выборгском районе Ленинградской области. 18 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В Ленинградской области в реке нашли расчлененное тело
18 октября, 17:02
 
ПроисшествияПермьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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