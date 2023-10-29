https://ria.ru/20231029/tela-1905999151.html

В пруду в Перми нашли тела двух мужчин

В пруду в Перми нашли тела двух мужчин - РИА Новости, 29.10.2023

В пруду в Перми нашли тела двух мужчин

Тела двух мужчин обнаружены в Мотовилихинском пруду в Перми, проводится проверка, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T17:33

2023-10-29T17:33

2023-10-29T17:33

происшествия

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 29 окт - РИА Новости. Тела двух мужчин обнаружены в Мотовилихинском пруду в Перми, проводится проверка, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, 29 октября в Перми обнаружены тела двух мужчин с признаками утопления в Мотовилихинском пруду. Одному из погибших – 19 лет, второму – 44 года. "Проводится процессуальная проверка по факту гибели двух человек. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Сейчас в Перми идет снег, температура воздуха около минус 1 градуса.

https://ria.ru/20231018/telo-1903653387.html

пермь

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)