https://ria.ru/20231029/tela-1905999151.html
В пруду в Перми нашли тела двух мужчин
В пруду в Перми нашли тела двух мужчин - РИА Новости, 29.10.2023
В пруду в Перми нашли тела двух мужчин
Тела двух мужчин обнаружены в Мотовилихинском пруду в Перми, проводится проверка, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T17:33
2023-10-29T17:33
2023-10-29T17:33
происшествия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 29 окт - РИА Новости. Тела двух мужчин обнаружены в Мотовилихинском пруду в Перми, проводится проверка, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, 29 октября в Перми обнаружены тела двух мужчин с признаками утопления в Мотовилихинском пруду. Одному из погибших – 19 лет, второму – 44 года. "Проводится процессуальная проверка по факту гибели двух человек. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Сейчас в Перми идет снег, температура воздуха около минус 1 градуса.
https://ria.ru/20231018/telo-1903653387.html
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происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
В пруду в Перми нашли тела двух мужчин
В Мотовилихинском пруду в Перми нашли тела двух мужчин