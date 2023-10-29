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При стрельбе на вечеринке в США погиб один человек, восемь пострадали - РИА Новости, 29.10.2023
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15:14 29.10.2023 (обновлено: 15:43 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/ssha-1905978251.html
При стрельбе на вечеринке в США погиб один человек, восемь пострадали
При стрельбе на вечеринке в США погиб один человек, восемь пострадали - РИА Новости, 29.10.2023
При стрельбе на вечеринке в США погиб один человек, восемь пострадали
По меньшей мере один человек погиб, еще восемь пострадали в воскресенье в результате стрельбы на вечеринке в американском штате Индиана, передает телеканал CNN... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T15:14
2023-10-29T15:43
в мире
сша
индиана
индианаполис
флорида
массовая стрельба в штате мэн
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще восемь пострадали в воскресенье в результате стрельбы на вечеринке в американском штате Индиана, передает телеканал CNN со ссылкой на полицию."Один человек погиб, еще восемь получили ранения во время стрельбы на вечеринке в (городе - ред.) Индианаполис в Индиане", - говорится в сообщении.Сообщается, что, по предварительным данным, пострадавшим от 16 до 22 лет.Ранее телеканал WFLA сообщал, что по меньшей мере два человека погибли, еще 18 госпитализированы в результате стрельбы во время празднования Хэллоуина в американской Флориде.
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сша
индиана
индианаполис
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в мире, сша, индиана, индианаполис, флорида, массовая стрельба в штате мэн
В мире, США, Индиана, Индианаполис, Флорида, Массовая стрельба в штате Мэн
При стрельбе на вечеринке в США погиб один человек, восемь пострадали

ТВ: в штате Индиана при стрельбе на вечеринке погиб человек, 8 пострадали

© AP Photo / Steven SenneСотрудники полиции США
Сотрудники полиции США - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Steven Senne
Сотрудники полиции США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще восемь пострадали в воскресенье в результате стрельбы на вечеринке в американском штате Индиана, передает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
«
"Один человек погиб, еще восемь получили ранения во время стрельбы на вечеринке в (городе - ред.) Индианаполис в Индиане", - говорится в сообщении.
Сообщается, что, по предварительным данным, пострадавшим от 16 до 22 лет.
Ранее телеканал WFLA сообщал, что по меньшей мере два человека погибли, еще 18 госпитализированы в результате стрельбы во время празднования Хэллоуина в американской Флориде.
Автомобили спецслужб на месте стрельбы в США - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
Полиция сообщила о гибели двух человек из-за стрельбы во Флориде
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В миреСШАИндианаИндианаполисФлоридаМассовая стрельба в штате Мэн
 
 
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