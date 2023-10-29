https://ria.ru/20231029/ssha-1905978251.html

При стрельбе на вечеринке в США погиб один человек, восемь пострадали

При стрельбе на вечеринке в США погиб один человек, восемь пострадали - РИА Новости, 29.10.2023

При стрельбе на вечеринке в США погиб один человек, восемь пострадали

По меньшей мере один человек погиб, еще восемь пострадали в воскресенье в результате стрельбы на вечеринке в американском штате Индиана, передает телеканал CNN... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T15:14

2023-10-29T15:14

2023-10-29T15:43

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще восемь пострадали в воскресенье в результате стрельбы на вечеринке в американском штате Индиана, передает телеканал CNN со ссылкой на полицию."Один человек погиб, еще восемь получили ранения во время стрельбы на вечеринке в (городе - ред.) Индианаполис в Индиане", - говорится в сообщении.Сообщается, что, по предварительным данным, пострадавшим от 16 до 22 лет.Ранее телеканал WFLA сообщал, что по меньшей мере два человека погибли, еще 18 госпитализированы в результате стрельбы во время празднования Хэллоуина в американской Флориде.

https://ria.ru/20231029/ssha-1905972797.html

сша

индиана

индианаполис

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в мире, сша, индиана, индианаполис, флорида, массовая стрельба в штате мэн