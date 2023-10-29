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При стрельбе на вечеринке в США погиб один человек, восемь пострадали
При стрельбе на вечеринке в США погиб один человек, восемь пострадали - РИА Новости, 29.10.2023
При стрельбе на вечеринке в США погиб один человек, восемь пострадали
По меньшей мере один человек погиб, еще восемь пострадали в воскресенье в результате стрельбы на вечеринке в американском штате Индиана, передает телеканал CNN... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T15:14
2023-10-29T15:14
2023-10-29T15:43
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массовая стрельба в штате мэн
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще восемь пострадали в воскресенье в результате стрельбы на вечеринке в американском штате Индиана, передает телеканал CNN со ссылкой на полицию."Один человек погиб, еще восемь получили ранения во время стрельбы на вечеринке в (городе - ред.) Индианаполис в Индиане", - говорится в сообщении.Сообщается, что, по предварительным данным, пострадавшим от 16 до 22 лет.Ранее телеканал WFLA сообщал, что по меньшей мере два человека погибли, еще 18 госпитализированы в результате стрельбы во время празднования Хэллоуина в американской Флориде.
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В мире, США, Индиана, Индианаполис, Флорида, Массовая стрельба в штате Мэн
При стрельбе на вечеринке в США погиб один человек, восемь пострадали
ТВ: в штате Индиана при стрельбе на вечеринке погиб человек, 8 пострадали