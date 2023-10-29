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Такова реальность. В США заявили об ударе с неожиданной стороны
Такова реальность. В США заявили об ударе с неожиданной стороны - РИА Новости, 29.10.2023
Такова реальность. В США заявили об ударе с неожиданной стороны
Американская промышленность не справляется с одновременной поддержкой Израиля и Украины, пишет издание The Hill. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T09:53
2023-10-29T09:53
2023-10-29T11:14
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Американская промышленность не справляется с одновременной поддержкой Израиля и Украины, пишет издание The Hill."Администрация Байдена утверждает, что она может продолжать оказывать помощь <…>, при этом не нанося ущерб американской безопасности. Однако эксперты в этом не уверены", — говорится в статье.Высокий спрос на американское оружие создал прецедент, когда США не в состоянии восполнить собственные запасы, а производители с трудом справляются с запросами, отмечает издание. Так, внезапно начавшийся конфликт между ХАМАС и Израилем побудил Пентагон отправить ближневосточному партнеру десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, предназначенных для Украины."Реальность такова, что у нас действительно нет ни сил, ни боеприпасов, ни оборонно-промышленной базы, чтобы соответствовать интересам безопасности в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии", — заявил эксперт по безопасности Мэтью Крениг.По его словам, с момента окончания холодной войны Соединенные Штаты перестали уделять внимание мощностям в производстве оружия, что поставило их в опасное положение в вопросе защиты собственных интересов в области безопасности.Вероятность превращения конфликтов в затяжные тоже не играет на руку Белому дому, говорится в статье. Украина скоро начнет третий год противостояния с Россией, а ожидаемое наземное наступление ЦАХАЛ в секторе Газа грозит затянуться на месяцы. Кроме того, Израиль может оказаться втянутым в двухстороннюю войну с поддерживаемой Ираном "Хезболлой", что еще больше осложнит ситуацию, заключает The Hill.В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Украина испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. И хотя президент Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив, Израилю в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое сейчас заканчивается у Украины.
https://ria.ru/20231020/baidon-1904213075.html
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в мире, украина, израиль, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Украина, Израиль, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Такова реальность. В США заявили об ударе с неожиданной стороны
TH: американский ВПК не справляется с помощью Украине и Израилю
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Американская промышленность не справляется с одновременной поддержкой Израиля и Украины, пишет издание The Hill
.
"Администрация Байдена утверждает, что она может продолжать оказывать помощь <…>, при этом не нанося ущерб американской безопасности. Однако эксперты в этом не уверены", — говорится в статье.
Высокий спрос на американское оружие создал прецедент, когда США не в состоянии восполнить собственные запасы, а производители с трудом справляются с запросами, отмечает издание. Так, внезапно начавшийся конфликт между ХАМАС и Израилем побудил Пентагон отправить ближневосточному партнеру десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, предназначенных для Украины.
"Реальность такова, что у нас действительно нет ни сил, ни боеприпасов, ни оборонно-промышленной базы, чтобы соответствовать интересам безопасности в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии", — заявил эксперт по безопасности Мэтью Крениг.
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По его словам, с момента окончания холодной войны Соединенные Штаты перестали уделять внимание мощностям в производстве оружия, что поставило их в опасное положение в вопросе защиты собственных интересов в области безопасности.
Вероятность превращения конфликтов в затяжные тоже не играет на руку Белому дому, говорится в статье. Украина скоро начнет третий год противостояния с Россией, а ожидаемое наземное наступление ЦАХАЛ в секторе Газа грозит затянуться на месяцы. Кроме того, Израиль может оказаться втянутым в двухстороннюю войну с поддерживаемой Ираном "Хезболлой", что еще больше осложнит ситуацию, заключает The Hill.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Украина испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. И хотя президент Джо Байден
обещал поддерживать как Киев
, так и Тель-Авив
, Израилю
в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое сейчас заканчивается у Украины.
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