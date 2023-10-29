https://ria.ru/20231029/spetsoperatsiya-1906022069.html

Спецоперация, 29 октября: ПВО сбили 36 дронов ВСУ над Черным морем и Крымом

Спецоперация, 29 октября: ПВО сбили 36 дронов ВСУ над Черным морем и Крымом - РИА Новости, 29.10.2023

Спецоперация, 29 октября: ПВО сбили 36 дронов ВСУ над Черным морем и Крымом

О ходе спецоперации, отражении атак беспилотников на Крым и росте числа украинских военнопленных — в материале РИА Новости. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T20:08

2023-10-29T20:08

2023-10-29T20:27

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

апты алаудинов

в мире

василий голубев

черное море

тамань (станица)

ростовская область

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. О ходе спецоперации, отражении атак беспилотников на Крым и росте числа украинских военнопленных — в материале РИА Новости.Атака беспилотников на КрымУкраинская сторона продолжает предпринимать попытки атаковать российские регионы с применением различных дронов — в ночь на воскресенье системы ПВО перехватили 36 БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны. Дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотники над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма. Кроме того, временно перекрывали движение автотранспорта по Крымскому мосту и со стороны Тамани. Затем ограничение сняли, выезд с полуострова также возобновлен, сообщил инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в регионе также отработала система ПВО. Она поразила воздушную цель, последствий на земле нет. Ход спецоперации

https://ria.ru/20231029/bobrov-1905613558.html

черное море

тамань (станица)

ростовская область

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вооруженные силы украины, апты алаудинов, в мире, василий голубев, черное море, тамань (станица), ростовская область