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Спецоперация, 29 октября: ПВО сбили 36 дронов ВСУ над Черным морем и Крымом - РИА Новости, 29.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:08 29.10.2023 (обновлено: 20:27 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/spetsoperatsiya-1906022069.html
Спецоперация, 29 октября: ПВО сбили 36 дронов ВСУ над Черным морем и Крымом
Спецоперация, 29 октября: ПВО сбили 36 дронов ВСУ над Черным морем и Крымом - РИА Новости, 29.10.2023
Спецоперация, 29 октября: ПВО сбили 36 дронов ВСУ над Черным морем и Крымом
О ходе спецоперации, отражении атак беспилотников на Крым и росте числа украинских военнопленных — в материале РИА Новости. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T20:08
2023-10-29T20:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
апты алаудинов
в мире
василий голубев
черное море
тамань (станица)
ростовская область
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. О ходе спецоперации, отражении атак беспилотников на Крым и росте числа украинских военнопленных — в материале РИА Новости.Атака беспилотников на КрымУкраинская сторона продолжает предпринимать попытки атаковать российские регионы с применением различных дронов — в ночь на воскресенье системы ПВО перехватили 36 БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны. Дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотники над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма. Кроме того, временно перекрывали движение автотранспорта по Крымскому мосту и со стороны Тамани. Затем ограничение сняли, выезд с полуострова также возобновлен, сообщил инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в регионе также отработала система ПВО. Она поразила воздушную цель, последствий на земле нет. Ход спецоперации
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вооруженные силы украины, апты алаудинов, в мире, василий голубев, черное море, тамань (станица), ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Апты Алаудинов, В мире, Василий Голубев, Черное море, Тамань (станица), Ростовская область
Спецоперация, 29 октября: ПВО сбили 36 дронов ВСУ над Черным морем и Крымом

МО РФ: системы ПВО сбили 36 украинских дронов над Черным морем и Крымом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" . Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. О ходе спецоперации, отражении атак беспилотников на Крым и росте числа украинских военнопленных — в материале РИА Новости.

Атака беспилотников на Крым

Украинская сторона продолжает предпринимать попытки атаковать российские регионы с применением различных дронов — в ночь на воскресенье системы ПВО перехватили 36 БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны.
Дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотники над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма.
Кроме того, временно перекрывали движение автотранспорта по Крымскому мосту и со стороны Тамани. Затем ограничение сняли, выезд с полуострова также возобновлен, сообщил инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в регионе также отработала система ПВО. Она поразила воздушную цель, последствий на земле нет.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
"Есть два очевидных сценария". Писатель-пророк дал прогноз на СВО
Вчера, 08:00

Ход спецоперации

  • Российские военные за сутки отразили восемь атак ВСУ на трех направлениях — Купянском, Краснолиманском и Южнодонецком;
  • На Донецком, Запорожском, Херсонском, Купянском и Южнодонецком направлениях российские подразделения нанесли удары по живой силе и технике армии противника;
  • На Донецком направлении уничтожены два пункта управления беспилотниками, у Новомихайловки в ДНР поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады украинских войск;
  • В районе Комсомольского в Запорожской области российские военнослужащие уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель", а в районе Подлимана в Харьковской области поразили узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ;
  • Всего за сутки украинская армия потеряла на всех направлениях около 570 солдат убитыми и ранеными, 31 единицу военной техники и 44 беспилотника;
  • Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил, что российские войска в последнее время все чаще берут в плен украинских военных на всех направлениях. По его словам, ВСУ довольно быстро восполняют потери личного состава, но прибывающие бойцы обучены еще хуже, чем прежние пополнения.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:51
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныАпты АлаудиновВ миреВасилий ГолубевЧерное мореТамань (станица)Ростовская область
 
 
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