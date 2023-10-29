Спецоперация, 29 октября: ПВО сбили 36 дронов ВСУ над Черным морем и Крымом
МО РФ: системы ПВО сбили 36 украинских дронов над Черным морем и Крымом
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" . Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. О ходе спецоперации, отражении атак беспилотников на Крым и росте числа украинских военнопленных — в материале РИА Новости.
Атака беспилотников на Крым
Украинская сторона продолжает предпринимать попытки атаковать российские регионы с применением различных дронов — в ночь на воскресенье системы ПВО перехватили 36 БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны.
Дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотники над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма.
Кроме того, временно перекрывали движение автотранспорта по Крымскому мосту и со стороны Тамани. Затем ограничение сняли, выезд с полуострова также возобновлен, сообщил инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в регионе также отработала система ПВО. Она поразила воздушную цель, последствий на земле нет.
Ход спецоперации
- Российские военные за сутки отразили восемь атак ВСУ на трех направлениях — Купянском, Краснолиманском и Южнодонецком;
- На Донецком, Запорожском, Херсонском, Купянском и Южнодонецком направлениях российские подразделения нанесли удары по живой силе и технике армии противника;
- На Донецком направлении уничтожены два пункта управления беспилотниками, у Новомихайловки в ДНР поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады украинских войск;
- В районе Комсомольского в Запорожской области российские военнослужащие уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель", а в районе Подлимана в Харьковской области поразили узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ;
- Всего за сутки украинская армия потеряла на всех направлениях около 570 солдат убитыми и ранеными, 31 единицу военной техники и 44 беспилотника;
- Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил, что российские войска в последнее время все чаще берут в плен украинских военных на всех направлениях. По его словам, ВСУ довольно быстро восполняют потери личного состава, но прибывающие бойцы обучены еще хуже, чем прежние пополнения.