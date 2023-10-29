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Жители Удмуртии отправили экскаватор и три фуры с гумпомощью в зону СВО - РИА Новости, 29.10.2023
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18:39 29.10.2023 (обновлено: 20:25 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/spetsoperatsiya-1906009258.html
Жители Удмуртии отправили экскаватор и три фуры с гумпомощью в зону СВО
Жители Удмуртии отправили экскаватор и три фуры с гумпомощью в зону СВО - РИА Новости, 29.10.2023
Жители Удмуртии отправили экскаватор и три фуры с гумпомощью в зону СВО
Жители Удмуртии отправили в зону спецоперации экскаватор и три фуры с гуманитарной помощью, сообщил глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T18:39
2023-10-29T20:25
надежные люди
александр бречалов
общество
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УФА, 29 окт - РИА Новости. Жители Удмуртии отправили в зону спецоперации экскаватор и три фуры с гуманитарной помощью, сообщил глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале."Экскаватор и три фуры с гуманитарной помощью отправились к солдатам в зону СВО. В них лес, пиломатериалы, стройматериалы, инструменты, печки-буржуйки, теплые вещи, продукты, бутилированная вода и многое другое - для удобства бойцов. Новый экскаватор пригодится им для укрепления позиций и при строительстве блиндажей",- написал Бречалов.По его словам, отправку гумпомощи организовали большой командой. "Родственники военнослужащих, предприниматели, депутаты, жители районов и городов республики. Опытные водители транспортной компании "Шарафиев" доставят груз в целости и сохранности. С бойцами они знакомы - каждый раз везут назад приветы. На погрузке по традиции помогали сотрудники Поисково-спасательной службы Удмуртии, волонтеры Молодой Гвардии "Единой России", сотрудники РЖД и неравнодушные жители", - сообщил Бречалов. Он добавил, что фонд "Сообщество" помог с оплатой топлива и транспортных услуг. Через него в зону СВО централизованно из Удмуртии уже направили уже более 1 тысячи тонн грузов.
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александр бречалов, общество
Надежные люди, Александр Бречалов, Общество
Жители Удмуртии отправили экскаватор и три фуры с гумпомощью в зону СВО

Жители Удмуртии отправили экскаватор и три фуры с гумпомощью бойцам в зону СВО

© brechalov/TelegramФура с гуманитарной помощью, которую отправят в зону СВО из Удмуртии
Фура с гуманитарной помощью, которую отправят в зону СВО из Удмуртии
© brechalov/Telegram
Фура с гуманитарной помощью, которую отправят в зону СВО из Удмуртии
Читать ria.ru в
УФА, 29 окт - РИА Новости. Жители Удмуртии отправили в зону спецоперации экскаватор и три фуры с гуманитарной помощью, сообщил глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале.
"Экскаватор и три фуры с гуманитарной помощью отправились к солдатам в зону СВО. В них лес, пиломатериалы, стройматериалы, инструменты, печки-буржуйки, теплые вещи, продукты, бутилированная вода и многое другое - для удобства бойцов. Новый экскаватор пригодится им для укрепления позиций и при строительстве блиндажей",- написал Бречалов.
По его словам, отправку гумпомощи организовали большой командой.
"Родственники военнослужащих, предприниматели, депутаты, жители районов и городов республики. Опытные водители транспортной компании "Шарафиев" доставят груз в целости и сохранности. С бойцами они знакомы - каждый раз везут назад приветы. На погрузке по традиции помогали сотрудники Поисково-спасательной службы Удмуртии, волонтеры Молодой Гвардии "Единой России", сотрудники РЖД и неравнодушные жители", - сообщил Бречалов.
Он добавил, что фонд "Сообщество" помог с оплатой топлива и транспортных услуг. Через него в зону СВО централизованно из Удмуртии уже направили уже более 1 тысячи тонн грузов.
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